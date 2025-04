DIRETTA TRENTO SCAFATI: DUE SQUADRE IN DIFFICOLTÀ

È molto interessante la diretta Trento Scafati, che va in scena dalle ore 20:00 di sabato 5 aprile: siamo nella 25^ giornata di basket Serie A1 2024-2025, ed è una partita nella quale entrambe le squadre sono chiamate a rialzare la testa. Certo, la classifica è totalmente diversa: la Dolomiti Energia Trento resta in corsa per il primo posto in classifica ma, dopo il ko interno contro Brescia, forse per la prima volta deve stare attenta a non calare troppo perché la graduatoria è corta e basterebbe poco per rimanere fuori dai playoff, il che sarebbe incredibile per una squadra che era partita 10-0 ed è rimasta a lungo in testa al campionato.

Scafati invece è nei guai: domenica scorsa ha perso a Varese perdendo anche la differenza canestri nei confronti della Openjobmetis, ha da poco salutato il suo fromboliere Rob Gray e si trova in una situazione molto simile a quella dello scorso anno, Marco Ramondino non sta riuscendo a trovare la quadratura del cerchio e così adesso il baratro della Serie A2 è sempre più vicino, anche se restano sei giornate per provare a invertire la tendenza e salvarsi per la terza stagione consecutiva. Questi sono dunque gli ingredienti che ci accompagnano verso la diretta Trento Scafati, molto delicata per le due squadre in campo alla Il T Quotidiano Arena.

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA STREAMING VIDEO TRENTO SCAFATI

La diretta tv di Trento Scafati sarà garantita da Eurosport 2 per gli abbonati al satellite, in alternativa avremo la diretta streaming video, sempre in abbonamento, sulla piattaforma DAZN.

DIRETTA TRENTO SCAFATI: GIVOVA A OGGI RETROCESSA

Siamo dunque vicini alla diretta Trento Scafati: dopo aver perso in casa contro Brescia, giustamente Paolo Galbiati ha voluto sottolineare come la Dolomiti Energia resti una squadra che sta andando oltre le previsioni, mettendo l’accento sulla differenza di budget rispetto alle altre corazzate. Verissimo e a Trento bisogna solo fare tantissimi applausi ricordando anche la vittoria della Coppa Italia, ma poi ci sono le statistiche del campo e queste ci dicono che, dopo le dieci vittorie in apertura, l’Aquila ha ottenuto sei successi a fronte di otto sconfitte e che adesso deve anche stare attenta a non perdere la zona playoff, ritrovatasi addirittura quinta in classifica.

Per Scafati il discorso è totalmente diverso, la Givova rema in acque agitatissime e a oggi sarebbe retrocessa, la sconfitta maturata a Varese ci ha detto di una squadra che ha tanto orgoglio ma che, già ampiamente in difficoltà, adesso dovrà provare a salvarsi senza Rob Gray (accasatosi al Galatasaray). Il suo posto lo ha preso Luka Sakota, che ha fatto bene in NCAA ad Harvard e ha appena concluso un ottimo campionato in Finlandia: da vedere chiaramente quale sarà il suo impatto su una Serie A1 decisamente più complessa, Scafati spera che sia lui l’elemento giusto per portare a termine un’altra conferma nel massimo campionato per quanto adesso le cose siano tremendamente complicate.