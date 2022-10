Diretta Trento Scafati/ Streaming video tv: pdroni di casa favotita! (basket A1)

DIRETTA TRENTO SCAFATI: AQUILA FAVORITA!

Trento Scafati viene diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Mark Bartoli e Daniele Valleriani: alle ore 16:00 di domenica 30 ottobre la BLM Group Arena ospita la partita valida per la quinta giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Sulla carta l’Aquila parte favorita, anche se ha perso l’ultimo impegno: caduta sul parquet della Dinamo Sassari, la Dolomiti Energia non è riuscita a sparigliare le carte con un successo esterno e così rimane per il momento al 50% di vittorie, il che è certamente un buon dato considerando il grande equilibrio iniziale e il fatto che, detto semplicemente, il saldo non sia comunque negativo.

Diretta/ Trento Paris (risultato finale 86-91): i francesi si impongono in rimonta

Lo è per Scafati, ma qui bisogna dire che la società campana è tornata in Serie A1 dopo oltre 10 anni: un minimo di adattamento era necessario e domenica la Givova ha potuto festeggiare la prima vittoria in tanto tempo, vincendo il duello delle neopromosse contro Verona e così muovendo la classifica, ma soprattutto trovando un entusiasmo che ora potrebbe essere molto utile. Nell’attesa di scoprire quello che succederà nella diretta di Trento Scafati, proviamo a fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che potrebbero emergere da questa bella e non scontata partita della BLM Group Arena.

Diretta/ Sassari Trento (risultato finale 81-76): vittoria agevole dei sardi

DIRETTA TRENTO SCAFATI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Scafati è trasmessa su Eurosport 2, canale disponibile per i soli abbonati alla televisione satellitare che lo troveranno al numero 211 del loro decoder. Come sempre poi, parlando di questo campionato, c’è l’alternativa che da questa stagione è rappresentata da Eleven Sports. Il portale fornisce tutte le gare del massimo campionato di basket, si tratterà di una visione in diretta streaming video e ci si potrà abbonare al servizio così come acquistare on demand il singolo evento. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, avrete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

Diretta/ London Trento (risultato finale 80-75): Aquila battuta in rimonta dai Lions

DIRETTA TRENTO SCAFATI: RISULTATI E CONTESTO

Siamo vicini alla diretta di Trento Scafati: per l’Aquila i problemi sono gli stessi della scorsa stagione. Il doppio impegno per il momento non è gestito nel migliore dei modi: in campionato, lo abbiamo già visto, le cose stanno tutto sommato procedendo per il verso giusto, l’obiettivo è tornare ai playoff e la squadra di Lele Molin sta tenendo il passo corretto per arrivarci, anche se chiaramente è presto per dirlo e la situazione è ancora parecchio ingarbugliata. In Eurocup però le cose non sono migliorate: tre partite e tre sconfitte, tra cui già due abbastanza sanguinose considerate le avversarie, e dunque la sensazione che almeno oggi Trento preferisca concentrarsi sulla corsa in Serie A1.

Scafati ha preso e messo da parte un bel mattoncino per iniziare a costruire la sua salvezza: tecnicamente la vittoria contro Verona è arrivata su una concorrente diretta per la salvezza e dunque potrà essere doppiamente importante per quando si arriverà a tirare le somme sulla classifica. La Givova sa bene che la sua permanenza nel massimo campionato dovrà essere conquistata giornata dopo giornata, provando a vincere ogni singola partita ma senza nemmeno l’affanno di doverlo fare a ogni costo. Intanto, staremo a vedere come andranno le cose questo pomeriggio…











© RIPRODUZIONE RISERVATA