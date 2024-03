DIRETTA TRENTO SCAFATI/ Video streaming tv: l’analisi di coach Galbiati (basket, oggi 30 marzo 2024)

DIRETTA TRENTO SCAFATI: PARLA GALBIATI

In avvicinamento alla diretta di Trento Scafati, possiamo fare un passo indietro metaforico a settimana scorsa, rileggendo le dichiarazioni del coach Paolo Galbiati al termine della vittoria conquistata dalla sua Dolomiti Energia Trentino contro il Banco di Sardegna Sassari, ribaltando anche la differenza canestri. Insomma, una partita perfetta, per la quale il primo ringraziamento di coach Galbiati era stato per lo staff medico e fisioterapico del club, che aveva saputo recuperare e far rendere il rientrante Andrejs Grazulis (14 punti e 6 rimbalzi): “Abbiamo vissuto una settimana complessa, ringrazio di cuore tutto il nostro staff per averci messo nelle condizioni di poter contare di nuovo almeno per qualche minuto su Andrejs Grazulis. Si è visto quanto sia importante per i nostri equilibri”.

Galbiati tuttavia aveva voluto fare i complimenti a tutti per un successo al quale l’intera squadra aveva contribuito: “Però oggi tutti hanno dato il loro contributo, abbiamo tolto a Sassari ritmo offensivo mettendo energia e aggressività in difesa. Bella vittoria, importante anche per aver saputo fare meglio dei 7 punti di differenza subiti all’andata. Andiamo avanti giorno dopo giorno perché abbiamo tante cose da sistemare. Una parola per Toto ci tengo a spenderla: sono orgoglioso di vederlo giocare con questo cuore e con questa energia. Altre 600 forse sono troppe, ma gli auguro di giocarne ancora tante altre”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TRENTO SCAFATI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Scafati non sarà garantita tramite una trasmissione che possiamo definire “tradizionale”. Va tuttavia ricordato che tutte le partite del campionato di basket Serie A sono fornite dalla piattaforma DAZN, di conseguenza sarà disponibile la visione in diretta streaming video. Inoltre sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

LA PRESENTAZIONE

Trento Scafati, in diretta con palla a due alle ore 19.30 di questa sera, sabato 30 marzo 2024, si giocherà naturalmente presso la Il T Quotidiano Arena della città di Trento, essendo una delle partite valide per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A di basket edizione 2023-2024, il decimo turno del girone di ritorno. La classifica ci dice che le due formazioni sono separate da due sole lunghezze, di conseguenza è uno scontro di grande significato nella corsa verso i playoff, che è l’obiettivo a questo punto condiviso da entrambe le compagini.

Per la Dolomiti Energia Trentino finora sono arrivati 24 punti, che indicano una squadra perfettamente in linea con questo obiettivo. Le inseguitrici tuttavia sono numerose e fra loro c’è anche la Givova Scafati Basket, che sta viaggiando su ottimi livelli e ha 22 punti in classifica: la salvezza per i campani è praticamente garantita salvo crolli clamorosi, ma adesso si può e si deve provare ad alzare l’asticella. Trento può scavare un solco, Scafati può azzerare il ritardo, in ogni caso le emozioni saranno assicurate con la diretta di Trento Scafati…

DIRETTA TRENTO SCAFATI: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Trento Scafati, possiamo sottolineare le alterne fortune delle due formazioni nella scorsa giornata di campionato. La Dolomiti Energia Trentino ha rafforzato le proprie ambizioni playoff con una bella vittoria casalinga per 87-76 contro Sassari, al termine di una partita messa in discesa dall’Aquila fin dal parziale di 28-15 nel primo quarto e poi gestita bene per tutto il resto dell’incontro da parte degli uomini del coach Paolo Galbiati, con una menzione d’onore per i 21 punti segnati da Prentiss Hubb, sicuramente l’uomo copertina per Trento nella scorsa giornata.

La Givova Scafati Basket invece ha perso una grande occasione per fare un balzo in avanti verso i playoff perdendo in casa per 76-84 contro il fanalino di coda Brindisi. Erano due punti fattibili, soprattutto perché i campani erano avanti dopo i primi 20 minuti, ma il secondo tempo è stato da dimenticare per gli uomini del coach Matteo Boniciolli, che adesso devono riscattare quel passo falso inatteso nonostante cinque uomini in doppia cifra, sperando di non doverlo rimpiangere alla fine dell’anno. I temi sono illustrati, che cosa ci dirà quindi la diretta di Trento Scafati?











