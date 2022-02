Diretta/ Trento Sudtirol streaming video Rai: derby regionale (Serie C)

DIRETTA TRENTO SUDTIROL: UNA PASSEGGIAAT PER LA CAPOLISTA?

Trento Sudtirol, in diretta mercoledì 23 febbraio 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Briamasco di Trento, sarà una sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C. Derby del Trentino Alto Adige con il Sudtirol che si presenta da capolista in casa del Trento. Proprio i gialloblu hanno fatto un favore agli altoatesini nell’ultimo turno di campionato, andando a fermare sul pari il Padova che è rimasto a -8 dalla vetta, senza approfittare dello 0-0 del Sudtirol contro la Pro Patria.

La difesa della squadra di Javorcic resta blindatissima con soli 6 gol subiti finora in tutto il campionato ma stavolta è stato l’attacco del Sudtirol a fare cilecca, senza quel gol che avrebbe portato la prima della classe addirittura a +10 sulla seconda. Il Trento resta invece a -1 dalla zona play off e a +5 dai play out in una classifica che non offre ancora precise garanzie. Derby d’andata vinto 2-0 dal Sudtirol grazie alle reti di Casiraghi e Voltan.

DIRETTA TRENTO SUDTIROL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Sudtirol, come tutti i posticipi serali del lunedì, sarà trasmessa su Rai Sport e Rai Sport + e, di conseguenza, ci sarà la possibilità di seguirla anche in mobilità sul sito di Rai Play (o sulla relativa app) senza costi aggiuntivi. Naturalmente ci sarà poi la consueta alternativa della diretta streaming video, in abbonamento o acquistando il singolo evento, sul portale Eleven Sports che possiede i diritti per mandare in onda tutte le partite di Serie C. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale e tramite il canale YouTube in base al tipo di abbonamento sottoscritto. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI TRENTO SUDTIROL

Le probabili formazioni della diretta Trento Sudtirol, match che andrà in scena allo stadio Briamasco di Trento. Per il Trento, Carmine Parlato schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Marchegiani, Dionisi, Trainotti, Carini, Simonti; Belcastro, Scorza, Caporali; Pasquato; Bocalon, Pattarello. Risponderà il Sudtirol allenato da Ivan Javorcic con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Poluzzi, De Cola, Malomo, Curto, Fabbri; Tait, Gatto, Broh; Casiraghi, Rover; Odogwu.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Trento Sudtirol, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Trento con il segno 1 viene proposta a una quota di 6.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo del Sudtirol, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.55.

