Diretta Trento Tortona/ Streaming video tv: ancora alla BLM Group (quarti gara-4)

DIRETTA TRENTO TORTONA: AVREMO UNA GARA-5?

Trento Tortona viene diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Valerio Grigioni e Christian Borgo: alle ore 17:30 di domenica 21 maggio si gioca gara-4 dei quarti playoff di basket Serie A1 2022-2023. La Dolomiti Energia è arrivata a giocarsi la seconda partita casalinga: siamo infatti alla BLM Group Arena e, dopo il successo nel terzo episodio, la squadra di Lele Molin ha come obiettivo quello di tornare a Casale Monferrato e provare a fare il blitz esterno, che significherebbe volare in semifinale e andare a sfidare la Virtus Bologna.

Naturalmente però Tortona ha una grande occasione: centrare la vittoria esterna e chiudere la serie con una partita di anticipo, evitando di tornare al PalaEnergica per un match che, oltre a essere parecchio rischioso, sarebbe anche eventualmente uno in più sulla strada verso il rematch contro le V nere. Aspettando che la diretta di Trento Tortona prenda il via, proviamo adesso a fare alcune analisi circa i temi principali che potrebbero emergere da questa interessante gara-4 del primo turno dei playoff, tra poco si gioca…

DIRETTA TRENTO TORTONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Tortona sarà garantita da Eurosport 2: come noto il canale fa parte del pacchetto Sky e lo trovate al numero 211 del decoder, di conseguenza l’appuntamento con questa partita di basket sarà riservato agli abbonati alla televisione satellitare che, in alternativa, potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video (senza costi aggiuntivi) grazie all’applicazione Sky Go. Inoltre tutti i match di Serie A1 sono forniti dal portale Eleven Sports, in mobilità: in questo caso, qualora non abbiate sottoscritto un abbonamento alla piattaforma, potrete decidere di acquistare il singolo evento on demand.

DIRETTA TRENTO TORTONA: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci stiamo dunque avvicinando alla diretta di Trento Tortona. Per il momento la serie del primo turno è stata equilibrata: anche gara-3 è stata incerta sino all’ultimo, poi finalmente sigillata dai due liberi di Trent Lockett che hanno permesso alla Dolomiti Energia di difendere il fortino e prolungare le ostilità. Fino a oggi dunque il fattore campo è sempre stato rispettato: su questo conta Trento per andare a giocarsi gara-5, l’Aquila è una squadra esperta che ha tutto per mettere i bastoni fra le ruote dell’avversaria e volare in semifinale.

Dall’altra parte però Tortona ha maturato il suo savoir faire lo scorso anno, con la semifinale ottenuta da neopromossa; nel corso della regular season la Bertram ha dimostrato di potersela giocare anche con Milano e Virtus Bologna, ma allora si parlava di lungo periodo mentre ovviamente i playoff possono rappresentare tutto un altro campionato. Ad ogni modo, ci sarà grande equilibrio nella diretta di Trento Tortona: non potremo davvero stupirci di nessun risultato o andamento nel match, vedremo alla fine chi avrà ottenuto la vittoria…











