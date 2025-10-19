Diretta Trento Tortona streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la terza giornata di basket Serie A1.

DIRETTA TRENTO TORTONA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Siamo arrivati alla palla a due per la diretta Trento Tortona: è una sfida se vogliamo particolare per Massimo Cancellieri, quasi una sorta di derby visti i trascorsi a Biella nel corso della sua carriera. Due volte Cancellieri è stato in una città che ha sognato per tanti anni: tra il 2006 e il 2009 è stato il vice di Luca Bechi durante il grande ciclo della società rossoblu, dopo il passaggio a Veroli è stato invece richiamato come capo allenatore e nel corso di questo triennio ha purtroppo conosciuto una squadra già in calo dall’anno precedente, ciclo terminato con l’amara retrocessione avvenuta nel 2013.

Diretta/ Sassari Milano (risultato finale 72-76): rimonta Olimpia nell'ultimo quarto (19 ottobre 2025)

Cancellieri da qualche stagione era andato all’estero ad allenare, ora è tornato e si trova a guidare un gruppo molto giovane ma che ha già dimostrato di avere talento; a lui l’esperienza non manca, per sei anni ha anche fatto da assistente all’Olimpia Milano apprendendo la cultura vincente e questa sfida è molto intrigante, anche se oggi si trova di fronte una squadra che ha iniziato benissimo ci sono tutte le possibilità di prendersi la vittoria ed è quello che andremo a scoprire nell’immediato, perché finalmente alla BTS Arena la diretta Trento Tortona sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Venezia Trieste (risultato 102-66), dominio veneto (basket 18 ottobre 2025)

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA TRENTO TORTONA IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Trento Tortona saremo in tv su Sky Sport Basket, con appuntamento riservato agli abbonati così come la diretta streaming video, su Sky Go e LBA Tv.

TRENTO TORTONA: BERTRAM DI LUSSO!

Alle ore 16:00 di domenica 19 ottobre la diretta Trento Tortona ci presenta un match molto interessante alla BTS Arena, valido per la terza giornata di basket Serie A1 2025-2026: in casa della Dolomiti Energia arriva una Bertram che si trova a punteggio pieno in classifica, e dunque punta la terza vittoria consecutiva.

È una Tortona partita davvero lanciata, e non era scontato: vuoi il cambio di allenatore, vuoi una stagione passata un po’ sottotono, invece Tortona ha prima fatto il colpaccio sul parquet di Milano e poi si è ripetuta contro Treviso segnando 107 punti, dunque vanno fatti sicuramente i complimenti a Mario Fioretti.

DIRETTA/ London Lions Trento (risultato finale 87-71): Mcgusty 22 punti (oggi 16 ottobre 2025)

Dall’altra parte c’è una Trento ancora poco “leggibile”, squadra capace di rifilare 40 punti a Cantù – che poi ha battuto Reggio Emilia – e vincere a Podgorica in Eurocup ma che dà la sensazione di essere ancora un cantiere aperto, sicuramente però Massimo Cancellieri ha iniziato bene il suo progetto.

Adesso abbiamo appunto questa diretta Trento Tortona per valutare quello che succederà, è ancora presto per parlare di classifica ma certo un Derthona Basket a punteggio pieno lancerebbe un bel segnale, il campo tra poco fornirà la sua risposta.

DIRETTA TRENTO TORTONA: AQUILA IN CRESCITA

È sicuramente un’Aquila in crescita quella che si approccia alla diretta Trento Tortona: settimana scorsa ha perso a Brescia, ma al PalaLeonessa probabilmente non saranno tante le squadre che riusciranno a passare e quindi per il momento va detto che la nuova Dolomiti Energia, anche penalizzata da qualche assenza, sta facendo il suo e soprattutto gioca con una squadra giovanissima, il che ci dice che una volta trovata la quadratura del cerchio si potrebbe anche volare ma che, allo stesso tempo, certamente un po’ di inesperienza sarà pagata nel corso della stagione.

Il test odierno contro Tortona è intrigante: la nuova Bertram sta viaggiando davvero forte, spinta dal talento di Ezra Manjon che, già decisivo contro l’Olimpia, viaggia a 15,5 punti per gara anche se deve certamente migliorare la percentuale dall’arco. Come già accennato, dire che ritroveremo Tortona ai playoff dopo un anno di assenza è davvero troppo prematuro, lo stesso bisogna sottolinearlo per Trento ma, almeno sulla carta, la partita di oggi pomeriggio ammicca certamente a una corsa verso la post season e dunque, ancora prima, ad un posto nella Final Eight di Coppa Italia.