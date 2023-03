Diretta Trento Tortona/ Streaming video tv: l’Aquila per il riscatto! (basket A1)

DIRETTA TRENTO TORTONA: ANTIPASTO DI PLAYOFF!

Trento Tortona sarà in diretta dalla BLM Group Arena, alle ore 20:00 di sabato 18 marzo: in uno degli anticipi per la 22^ giornata di basket Serie A1 2022-2023 si gioca una partita intrigante e interessante, che potrebbe anche rappresentare un antipasto di playoff e che non a caso è anche stato il primo turno di Coppa Italia lo scorso mese. Tortona continua a macinare vittorie per blindare il terzo posto ed eventualmente dare fastidio alla coppia Milano-Virtus Bologna: domenica scorsa ha sofferto, ma è comunque riuscita a battere Verona a Casale Monferrato.

Trento invece è andata incontro a una sconfitta bruciante: l’Aquila è andata ko a Treviso e dunque ha perso una bella occasione per restare agganciata al treno del quarto posto, ma ovviamente è ancora lì in piena zona playoff e sa bene che in questo campionato le cose possono cambiare anche nello spazio di poco tempo. Scopriremo tra poche ore quello che succederà nella diretta di Trento Tortona, per il momento facciamo qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere dal sabato sera della BLM Group Arena.

DIRETTA TRENTO TORTONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Tortona sarà trasmessa su Eurosport 2, dunque appuntamento per gli abbonati alla televisione satellitare che dovranno selezionare il numero 211 del decoder di Sky. Sappiamo in ogni modo che tutte le partite della Serie A1 di basket sono garantite dal portale Eleven Sports, che da qualche tempo fa parte del pacchetto DAZN: in questo caso allora si tratterà di una visione in diretta streaming video, con la possibilità di abbonarsi al servizio o acquistare l’evento on demand. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, potrete consultare tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore ma anche la classifica, le statistiche di rendimento e il calendario del campionato di basket.

DIRETTA TRENTO TORTONA: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Trento Tortona dobbiamo innanzitutto dire che martedì la Dolomiti Energia ha centrato un colpo davvero importante in Eurocup: a sorpresa ha battuto il Buducnost e questo risultato, unito alla sconfitta di Amburgo, ha dato alla squadra di Lele Molin un’ulteriore chance di qualificarsi agli ottavi. Ora più concreta che mai, perché vincendo la sfida diretta contro i tedeschi si andrebbe all’ultima giornata in una situazione in cui Trento passerebbe il turno vincendo e con la sconfitta di Amburgo, chiaramente uno scenario realistico.

Intanto però c’è il campionato e la corsa ai playoff da onorare: rispetto a questo Tortona non dovrebbe avere particolari problemi, la Bertram dall’inizio della stagione sta viaggiando al passo delle due corazzate e come obiettivo ha quello di provare a prendersi almeno il secondo posto in regular season, cosa che garantirebbe un’eventuale serie di semifinale con il fattore campo a favore. Non sarebbe un dato da poco: questa Tortona ha dimostrato di saper battere chiunque e volare in finale non è certamente un quadro utopico…











