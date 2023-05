DIRETTA TRENTO TORTONA/ Video streaming tv: il commento di Lele Molin

DIRETTA TRENTO TORTONA: PARLA MOLIN

Mentre si avvicina sempre più la diretta di Trento Tortona, facciamo un passo indietro a gara-2 e (virtualmente) alla sala stampa del PalaFerraris, dove il coach della Dolomiti Energia Trentino, Lele Molin, aveva commentato con queste parole la seconda sconfitta sul filo di lana dei suoi ragazzi nella serie: “Penso che questa sera (martedì, ndR) Tortona ha meritato la vittoria dopo un confronto sicuramente combattuto in cui i nostri avversari sono stati molto solidi”, ha ammesso Molin con grande sportività.

Diretta/ Tortona Trento (risultato finale 84-81): Harper ispira, la Bertram va 2-0!

L’analisi del coach di Trento era poi proseguita con queste ulteriori dichiarazioni: “Siamo stati attaccati bene, nella prima parte, la nota peggiore è che non siamo riusciti a fermare i loro contropiedi. In tutta la partita ciò che ha fatto la differenza sono stati i rimbalzi d’attacco. Complimenti alla Bertram, dovremo cercare di fare ancora meglio. Sono state sempre partite combattute, noi tutti abbiamo la convinzione di poter riuscire a fare nostro un risultato. Dobbiamo fare i conti naturalmente i conti con le qualità della Bertram. Le loro due guardie ci hanno fatto malissimo”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Tortona Trento (risultato finale 79-78): Flaccadori 16 punti

DIRETTA TRENTO TORTONA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Tortona sarà garantita (anche se soltanto per gli abbonati) sul canale tematico Eurosport 1, possibilità che andrà ad aggiungersi alla diretta streaming video di Trento Tortona che sarà garantita sulla piattaforma Eleven, che trasmette tutte le partite della Serie A di basket, naturalmente anche durante i playoff scudetto.

RESISTERANNO LE AQUILE?

Trento Tortona, diretta dagli arbitri Lanzarini, Baldini e Bongiorni, si giocherà come gara-3 di questa serie dei quarti dei playoff della Serie A di basket presso la BLM Group Arena naturalmente di Trento con palla a due alle ore 20.00 di questa sera, venerdì 19 maggio 2023. La serie quindi si trasferisce in Trentino dopo che la Bertram Yachts Derthona Tortona ha vinto entrambe le partite giocate in Piemonte da padrona di casa contro la Dolomiti Energia Trentino, che ora dunque si affiderà al fattore campo per cercare di prolungare la serie che al momento ha in Tortona la chiara favorita.

Diretta/ Pesaro Tortona (risultato finale 82-78): suona la sirena!

La diretta di Trento Tortona sarà quindi il terzo atto della serie dei quarti di finale tra la Dolomiti Energia che aveva chiuso al sesto posto in classifica la stagione regolare e la Bertram che invece è stata terza. Differenza non enorme, in effetti indicata da due partite equilibrate, ma alla fine ha sempre avuto la meglio Tortona, magari anche aiutata dal fattore campo. Siamo allora curiosi di scoprire se questo sarà già il match decisivo oppure la serie proseguirà: ce lo dirà la diretta di Trento Tortona…

DIRETTA TRENTO TORTONA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Trento Tortona, abbiamo già delineato il quadro di una serie finora molto incerta, ma con doppia vittoria per i piemontesi. Domenica pomeriggio ci fu addirittura un solo punto di differenza a decidere l’esito di gara-1 in favore della Bertram, che vinse per 79-78 grazie al canestro segnato ad appena 4 secondi dalla sirena da Semaj Christon per consegnare il successo ai padroni di casa allenati da coach Marco Ramondino al termine di un match in cui Tortona ha vinto anche grazie al 19-12 del terzo quarto, l’unico in cui vi sia stata una differenza punteggio alquanto significativa.

Scenario molto simile anche martedì sera in gara-2, con tre punti a fare la differenza in favore di Tortona sulla sirena, cioè 84-81 per la Bertram. In questo caso Tortona aveva costruito un piccolo margine di vantaggio nei primi tre quarti, sempre vinti dai piemontesi anche se con differenze minime, nel finale Trento ha cercato una rimonta che però non è arrivata a buon fine. Le differenze tuttavia sono minime e il cambio di fattore campo potrebbe allora incidere più che in altre sfide: parola al campo per la diretta di Trento Tortona, gara-3…











© RIPRODUZIONE RISERVATA