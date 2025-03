DIRETTA TRENTO TORTONA: IL CAMPIONATO RIPARTE CON LA CAPOLISTA

La diretta Trento Tortona riapre il campionato di Serie A di basket: l’appuntamento sarà alle ore 20.00 di stasera, sabato 1° marzo 2025, con il primo anticipo della ventesima giornata, ben tre settimane dopo la precedente, causa Coppa Italia e Nazionale. La ripartenza sarà però di ottimo livello: scende infatti subito in campo la capolista Dolomiti Energia Trentino, che avrà così l’occasione di festeggiare con il proprio pubblico la Coppa Italia vinta due settimane fa, che ha reso ancora più bella una stagione finora davvero memorabile per gli uomini di coach Paolo Galbiati, i quali adesso inseguono il primato al termine della stagione regolare.

La diretta Trento Tortona si annuncia intrigante anche per merito della Bertram Derthona Tortona, che nei prossimi giorni si ributterà anche nella Champions League e nel frattempo cerca il colpaccio in casa della capolista, che sarebbe davvero prezioso per chi attualmente occupa l’ottavo posto in classifica, l’ultimo utile per qualificarsi ai playoff. La Bertram quindi cercherà di guastare la serata di festa casalinga con le celebrazioni per il trionfo in Coppa Italia: ce la farà? Questa è la risposta che aspettiamo dalla diretta Trento Tortona…

TRENTO TORTONA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta Trento Tortona in tv sarà garantita per gli abbonati sul canale Eurosport 2, una possibilità che va quindi ad aggiungersi alla diretta streaming video sulla piattaforma DAZN.

DIRETTA TRENTO TORTONA: IL VOLO DELL’AQUILA

In questo momento quindi è sicuramente l’Aquila a prendersi i riflettori verso la diretta Trento Tortona: capolista in campionato e fresca vincitrice della Coppa Italia, la Dolomiti Energia ha messo un titolo in bacheca dopo tanti anni ad alto livello comprese due finali scudetto nel 2017 e 2018, ma senza successi. La lacuna è stata colmata in grande stile, battendo l’Olimpia Milano in finale, quindi adesso si può tornare a pensare al campionato con il morale altissimo. Le inseguitrici sono ancora molto numerose, per consolidare il primo posto sarebbe importante ricominciare subito a vincere, senza cali di pressione.

Per Tortona l’esperienza in Coppa Italia è stata molto più breve, causa eliminazione contro Brescia nei quarti di finale, ma adesso l’obiettivo fondamentale diventa il raggiungimento dei playoff scudetto. La Bertram è ottava, posizione innanzitutto da difendere e se possibile anche migliorare: vincere sul campo della capolista sarebbe un colpo molto significativo in tal senso, anche pensando al fatto che marzo sarà un mese molto delicato sul doppio binario Serie A-Champions League. I piemontesi ce la faranno a ribaltare il pronostico nella diretta Trento Tortona?