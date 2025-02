DIRETTA TRENTO TRAPANI: CHE SFIDA STELLARE!

La scintillante diretta Trento Trapani va in scena alla Il T Quotidiano Arena, alle ore 18:15 di domenica 2 febbraio: siamo nella 18^ giornata di basket Serie A1 2024-2025 e questa partita vale la possibilità di staccare la rivale andando eventualmente a prendersi il primato in classifica, ed è un match tra due realtà che sono riuscite a stupire per il loro cammino anche se, bisogna dirlo, entrambe avevano ottime basi di partenza. Intanto, ricordiamo che l’andata non si è giocata troppo tempo fa: era il 15 dicembre, la vittoria era andata a Trapani che era così diventata la prima squadra a battere Trento, che aveva iniziato con dieci successi consecutivi.

La Dolomiti Energia ha poi avuto un momento di calo strutturale, ha perso anche in casa contro Cremona ed è caduta nell’altro big match in vetta a Brescia, ma ha saputo riprendere la sua marcia battendo Treviso e soprattutto Venezia al Taliercio; gli Shark invece si presentano alla diretta Trento Trapani con un roboante +44 su Pistoia, nel quale hanno mostrato tutto il loro potenziale e il fatto che inseguire il primo posto in regular season, e dunque il primo seed nei playoff, sia assolutamente un obiettivo concreto per Jasmin Repesa e i suoi ragazzi. Ora però non vediamo l’ora di seguire il big match…

COME SEGUIRE LA DIRETTA TRENTO TRAPANI IN STREAMING VIDEO TV

Big match trasmesso in chiaro, dunque per la diretta tv di Trento Trapani saremo su DMAX al numero 52 del digitale terrestre ma, come sempre, resta valida l’alternativa per tutti gli abbonati alla piattaforma DAZN, qui in diretta streaming video su apparecchi mobili oppure utilizzando i dispositivi compatibili, ovvero smart tv e consolle.

DIRETTA TRENTO TRAPANI: PER IL PRIMATO E NON SOLO

Nella diretta Trento Trapani c’è in palio ben più del primato in classifica: lo ha sintetizzato bene Repesa, che dopo aver schiantato Pistoia ha affermato come una vittoria in più o in meno non faccia la differenza quanto la crescita della squadra e la consapevolezza acquisita sul parquet. Proprio questo è il tema: sia Trento che Trapani sanno bene che arrivare davanti a tutti a fine aprile non porta titoli, la strada da percorrere al massimo delle possibilità sarà quella dei playoff ed è evidente che entrambe le squadre stiano già studiando il modo per superare serie di post season contro corazzate ben più abituate a certe atmosfere.

La Dolomiti Energia si era già trovata a sfidare e battere le big, ma stiamo parlando di quasi dieci anni fa ed è cambiato tutto; Trapani è tornata in Serie A1 dopo tre decenni e per di più con una società totalmente diversa, certamente Repesa sa qualcosa di come si vincono gli scudetti ma il tema di cementare il roster e renderlo impermeabile a rivali sulla carta superiori è da sviluppare. Per adesso ovviamente sappiamo che la diretta Trento Trapani rappresenta uno spettacolo tra due ottime squadre che stanno facendo anche più del dovuto, sarà poi interessante tirare le somme, per entrambe, al termine della stagione.