Diretta Trento Treviso/ Streaming video tv: torna il derby del Nord Est! (basket A1)

DIRETTA TRENTO TREVISO: QUASI UN DERBY!

Trento Treviso, che sarà diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Fabrizio Paglialunga e Guido Federico Di Francesco, si gioca alle ore 18:00 di domenica 9 ottobre, presso la BLM Group Arena: nella 2^ giornata del campionato di basket Serie A1 2022-2023 assisteremo a una sorta di derby del Nord-Est Italia, tra l’altro una sfida classica del nostro basket visto che ormai sono quattro stagioni che si gioca. Entrambe vanno a caccia di riscatto: la Nutribullet in particolare ha perso davvero male in casa contro Reggio Emilia, per Marcelo Nicola si tratta allora di dover ritrovare in fretta il bandolo di una matassa al momento irrintracciabile.

Se Treviso ha perso al PalaVerde, Trento è invece caduta in trasferta: sconfitta sul parquet di Tortona, ha bisogno di riprendere una marcia che a dire il vero si era già interrotta nella seconda parte dello scorso campionato, perché per la prima volta la società aveva fallito l’obiettivo dei playoff. Adesso vedremo quello che succederà nella diretta di Trento Treviso; mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare qualche considerazione sui temi principali che potrebbero emergere da questa interessante partita della BLM Group Arena.

DIRETTA TRENTO TREVISO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Treviso non godrà di una trasmissione: per questa partita del campionato di basket Serie A1 infatti non è prevista una copertura da parte dei canali della nostra televisione, ma noi dobbiamo ricordare che la grande novità nella stagione della pallacanestro italiana è l’ingresso del portale Eleven Sports, che già abbiamo imparato a conoscere: in questo caso si potrà seguire il match in diretta streaming video, abbonandosi al servizio oppure decidendo per l’acquisto on demand del singolo evento.

DIRETTA TRENTO TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

È davvero molto intrigante questa diretta di Trento Treviso: un altro derby del Nord Est per un campionato che ospita anche Trieste e Verona, dunque si potrebbe dire che, almeno sulla carta visto che verosimilmente non sarà un obiettivo, si potrà anche lottare per la supremazia in questo quadrilatero. Di sicuro Treviso ha bisogno di riscattarsi: l’anno scorso ha esonerato Max Menetti che stava perdendo di vista addirittura il treno salvezza, Marcelo Nicola l’ha condotto in stazione ma intanto sono sfuggiti quei playoff che ad un certo punto sembravano un obiettivo concreto, dunque è chiaro che ora ci sarà sicuramente da rivedere qualcosa anche in funzione di quello.

Ovviamente il passo di Treviso andrà giudicato nel tempo, così anche quello di Trento: l’Aquila arriva da un’annata in cui ha avuto un rendimento pessimo in Eurocup, ma anche in campionato quella che sembrava una tranquilla corsa verso i playoff (tanto che era arrivata la qualificazione alla Coppa Italia) si è poi trasformata in un fallimento. Lele Molin è stato confermato in panchina e probabilmente è stata la soluzione migliore, adesso però la squadra dovrà dimostrare di poter tornare a correre per un posto nelle prime otto del campionato. L’inizio è stato decisamente poco confortante, staremo a vedere come evolverà la situazione…











