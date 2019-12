Diretta Trento Trieste/ Streaming video Rai: delicata sfida salvezza (basket A1)

Trento Trieste verrà diretta dagli arbitri Alessandro Martolini, Alessandro Vicino e Dario Morelli, e si gioca alle ore 21:00 di giovedì 26 dicembre: alla BLM Group Arena siamo arrivati alla 15^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2019-2020. E’ quasi sorprendente dirlo, eppure si tratta di una sfida per la salvezza: dopo aver perso al Mediolanum Forum infatti la Dolomiti Energia è stata agganciata in classifica da Pistoia, e ha soltanto due partite di margine sulla penultima posizione occupata dalla stessa Alma. Che dunque sogna di fare il colpo grosso ed espugnare il parquet avversario riducendo il distacco, ma ha certamente problemi da affrontare suo malgrado: nell’ultima giornata per esempio il gruppo guidato da Eugenio Dalmasson ha perso la grande occasione per migliorare sensibilmente la sua situazione, si è fatta battere in casa da Cantù e adesso ha bisogno di risalire la corrente. Aspettiamo con trepidazione la diretta di Trento Trieste; nel frattempo possiamo fare qualche valutazione più approfondita sui temi principali legati a questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Trieste sarà trasmessa sui canali Rai Sport e Rai Sport +, appuntamento in chiaro per tutti e come sempre anche in mobilità visitando senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it; inoltre tutti gli appassionati potranno seguire questa sfida sulla piattaforma Eurosport Player, tramite il servizio di diretta streaming video (anche qui bisogna abbonarsi) e la fornitura di tutte le gare del massimo campionato di basket. Ricordiamo anche il sito www.legabasket.it, sul quale è possibile consultare tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA TRENTO TRIESTE: RISULTATI E CONTESTO

Tutto sommato, mentre ci avviciniamo alla diretta di Trento Trieste, possiamo dire che non si tratta certo del primo campionato recente in cui l’Aquila approccia male: basti pensare alla straordinaria rimonta che la squadra, all’epoca guidata da Maurizio Buscaglia, era riuscita a ottenere nel girone di ritorno del 2017-2018, arrivando addirittura a disputare la finale scudetto. Anche lo scorso anno Trento aveva avuto un avvio di campionato poco esaltante, per poi rifarsi; il detto dice che non c’è due senza tre, ma nel frattempo la squadra ha anche cambiato allenatore e la competizione si è alzata di livello almeno per quanto riguarda il numero delle concorrenti. Tradotto, per l’Aquila non sarà affatto semplice replicare quanto fatto negli ultimi anni e tornare a giocare i playoff. La post season attualmente non può essere un pensiero concreto dell’Alma, che deve allontanare la zona retrocessione; peccato che fino a questo momento Trieste abbia penato parecchio anche solo per vincere queste misere tre partite, e che adesso abbia bisogno di un successo per uscire dai guai. Può aiutare il fatto che Pistoia gioca oggi a Varese e che deve ancora fermarsi nel girone di andata, ma Dalmasson sa bene che innanzitutto deve guardare in casa propria e poi eventualmente valutare quello che succederà sugli altri campi, la salvezza passa dalla capacità degli alabardati di cambiare passo.



