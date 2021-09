Diretta Trento Trieste/ Streaming video tv: derby del Nord-Est! (Supercoppa basket)

DIRETTA TRENTO TRIESTE: PARTITA ORMAI CLASSICA!

Trento Trieste sarà in diretta dalla BLM Group Arena, alle ore 18:30 di sabato 4 settembre: si gioca la prima partita nel gruppo D della Supercoppa basket 2021. Un appuntamento ormai classico tra queste due squadre, che in virtù della vicinanza geografica – più o meno – si erano incrociate anche lo scorso anno nella fase a gironi di questo torneo; due squadre che nell’ultima stagione sono riuscite a qualificarsi ai playoff gettando nuovamente il cuore oltre l’ostacolo, rappresentano di fatto un basket di provincia che sfida i colossi e ha trovato il suo spazio nella ridisegnata cartina dei valori nazionali.

DIRETTA/ Napoli Treviso (risultato finale 58-68) video tv: partenopei sconfitti

Certo la Dolomiti Energia nel corso degli ultimi anni ha saputo fare molte più cose in termini di risultati (basti citare le due finali scudetto consecutive nel 2017 e 2018), ma il suo percorso è iniziato quando l’Allianz era ancora in Serie A2 e anche i giuliani hanno fatto un bel salto di qualità, ora l’obiettivo è quello di provare a prendersi i quarti di Supercoppa e poi iniziare a pensare al campionato. Vedremo quello che succederà nella diretta di Trento Trieste, intanto possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali della sfida.

Diretta/ Venezia Fortitudo Bologna (risultato finale 83-70) tv: felsinei al tappeto!

DIRETTA TRENTO TRIESTE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Trieste non sarà disponibile: dobbiamo fare un discorso generale sulla trasmissione della Supercoppa basket 2021, e dire che nessuna partita sarà messa in onda dalla nostra televisione. Il torneo sarà invece una prerogativa di due broadcaster che forniranno la diretta streaming video: Discovery + lo abbiamo conosciuto in occasione delle Olimpiadi avendo l’integralità della diretta ai Giochi, Eurosport Player resta sempre la casa del grande basket nazionale e internazionale. In entrambi i casi sarà necessario sottoscrivere un abbonamento, le partite potranno essere seguite mediante dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Dino Meneghin: "Basket nel dramma"/ "Mancano sponsor e incassi, serve programmazione"

DIRETTA TRENTO TRIESTE: RISULTATI E CONTESTO

Sicuramente la diretta di Trento Trieste rappresenta un appuntamento molto interessante: stiamo parlando di due società la cui storia è diversa, perché i giuliani sono stati grandi nell’epoca Stefanel (durata comunque poco) e poi hanno dovuto ripartire dalle serie minori, tornando in Serie A1 poco tempo fa e riuscendo subito a qualificarsi ai playoff due anni su tre. Un ottimo stint quello dell’Allianz, che però in estate ha salutato Eugenio Dalmasson: la società ha scelto la strada della continuità promuovendo il suo ultimo assistente Franco Ciani, che in fatto di esperienza non è certo un novellino.

Trento invece ha confermato Lele Molin, che nel corso dell’ultima stagione aveva preso il posto di Nicola Brienza: è riuscito a traghettare l’Aquila ai playoff mentre in Eurocup ha mancato i quarti di finale all’ultima giornata. Ancora una volta la Dolomiti Energia ha dimostrato di essere una solida realtà nel nostro movimento di pallacanestro, ora però la sensazione è che l’asticella delle difficoltà si sia alzata – in termini generali – e dunque bisognerà sudare ancora di più per provare a mantenere il proprio posto nelle prime otto del campionato. Prima però c’è una Supercoppa da onorare, e tra poco la BLM Group Arena aprirà le sue porte sulla nuova stagione…



© RIPRODUZIONE RISERVATA