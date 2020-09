Diretta Trento Trieste/ Streaming video tv: incrocio in Supercoppa basket, gruppo C

Trento Trieste, partita diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Denis Quarta e Matteo Boninsegna, si gioca alle ore 20:30 di venerdì 11 settembre. Siamo alla BLM Group Arena, e il contesto è quello della quinta giornata nel girone C della Supercoppa Italiana 2020 di basket. Perdendo al Taliercio, l’Alma si è fatta riprendere e virtualmente sorpassare da Venezia in testa alla classifica: la trasferta in terra trentina diventa fondamentale per la squadra di Eugenio Dalmasson, che comunque sta facendo molto bene e con tre vittorie in quattro gare ha sicuramente lo status di sorpresa. Dall’altra parte arriva una Dolomiti Energia che è reduce dalla sconfitta di Treviso: ultima in classifica per la differenza canestri, è sostanzialmente eliminata dal torneo anche se con un miracolo potrebbe ancora tornare in corsa. Nicola Brienza in questo momento vuole testare il suo gruppo in vista del campionato, sicuramente la cosa più importante; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Trento Trieste, della quale possiamo intanto analizzare le principali tematiche.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà la possibilità di seguire la diretta tv di Trento Trieste, le partite di Supercoppa Italiana 2020 di basket sono infatti un’esclusiva di Eurosport che però, salvo qualche minima eccezione comunicata di volta in volta, le trasmette sulla piattaforma Eurosport Player e dunque in diretta streaming video, ricordando che il servizio è riservato agli abbonati. Sul sito www.legabasket.it troverete invece l’apposita sezione dedicata al torneo, con i tabellini play-by-play e le statistiche dei giocatori.

DIRETTA TRENTO TRIESTE: RISULTATI E CONTESTO

Trento Trieste è una partita che mette a confronto due squadre che, possiamo dirla così, erano attese al riscatto dopo una stagione non semplicissime. Il Coronavirus ha cancellato tutto, ma forse per la prima volta l’Aquila non si sarebbe qualificata per i playoff; un campionato mediocre quello della squadra messa in mano a Nicola Brienza dopo l’addio di Maurizio Buscaglia, giustamente dopo un grande ciclo c’è stata qualche scossa di assestamento e la stagione in corso dovrà dare risposte circa la competitività del roster, che si è profondamente modificato. L’Alma come detto qualche giorno fa ha mantenuto la struttura dei suoi veterani ma anche implementato i giocatori a disposizione di Eugenio Dalmasson; il coach l’anno scorso ha rischiato l’esonero con una squadra che lottava per la salvezza trovandosi in una posizione scomoda, alla fine la società lo ha confermato e adesso gli ha messo in mano Trieste per un altro anno. Da vedere se i giuliani possano realmente lottare per i playoff: in queste prime partite di Supercoppa hanno fatto vedere che effettivamente questa potrebbe essere la loro realtà, ma poi quando si inizierà a fare davvero sul serio le cose potrebbero cambiare. Intanto bisogna sicuramente fare un applauso alla squadra che, al netto della sconfitta di Venezia, si sta comportando davvero molto bene.

