DIRETTA TRENTO TRIESTE: SFIDA A NORD-EST IN SEMIFINALE

Una semifinale che è una sorta di derby del Nord-Est, questo ci attende con la diretta Trento Trieste alle ore 20.45 di questa sera, sabato 15 febbraio, naturalmente presso la Inalpi Arena di Torino, sede della Coppa Italia di basket 2025. In palio c’è un posto nella finale di domani, che sarebbe francamente una sorpresa per la Pallacanestro Trieste, che ha già ribaltato i pronostici nei quarti di finale sconfiggendo Trapani, la grande rivelazione della stagione la cui Coppa Italia tuttavia è durata una sola partita per merito dei giuliani.

Il ruolo della favorita nella diretta Trento Trieste va dunque assegnato alla Dolomiti Energia Trentino, che d’altronde è la capolista anche se con testa di serie numero 3, in base al piazzamento nel girone d’andata in campionato. Tuttavia nel quarto di finale anche l’Aquila ha rischiato parecchio, inseguendo Reggio Emilia per quasi tutta la partita prima di una rimonta andata a buon fine solo nei minuti finali. Insomma, meglio non fare troppi calcoli e godersi le emozioni di una gara secca, come sarà naturalmente stasera la diretta Trento Trieste…

TRENTO TRIESTE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA SEMIFINALE

La diretta Trento Trieste in tv sarà su DMAX in chiaro ed Eurosport per gli abbonati, mentre la piattaforma DAZN garantirà la diretta streaming video.

DIRETTA TRENTO TRIESTE: AQUILA FAVORITA SULLA CARTA

Abbiamo quindi già indicato l’Aquila come potenziale favorita nella diretta Trento Trieste, come è anche giusto che sia dal momento che Trento in campionato ha vinto ben quattro partite in più rispetto a Trieste, motivo per cui la Dolomiti Energia è la capolista mentre i giuliani dovranno difendere la posizione in zona playoff nella parte finale della stagione regolare. In Coppa Italia però tutto questo conta solo relativamente, come abbiamo già potuto capire nelle due partite dei quarti di finale.

Infatti Trieste ha sconfitto ed eliminato la rivelazione Trapani in una entusiasmante sfida punto a punto decisa infine da due sole lunghezze di differenza, mentre Trento ha rischiato grosso contro Reggio Emilia, in una partita nella quale la Reggiana aveva un vantaggio in doppia cifra ancora quasi alla fine del terzo quarto. Sono quindi state due battaglie molto toste: provvidenziale potrebbe essere stato il giorno di riposo per recuperare almeno un po’ di energie, da spendere ora nella diretta Trento Trieste.