Diretta Trento Trieste/ Streaming video tv: uno spareggio per i playoff! (basket A1)

DIRETTA TRENTO TRIESTE: ALLIANZ PER IL PASSO DECISIVO

Trento Trieste, partita diretta dagli arbitri Denny Borgioni, Gabriele Bettini e Matteo Boninsegna, va in scena alle ore 20:00 di mercoledì 14 aprile: il turno infrasettimanale di basket Serie A1 2020-2021 è valido per la 27^ giornata, siamo vicini alla conclusione della regular season e alla BLM Group Arena queste due squadre si affrontano per la quarta volta in stagione, essendo state avversarie anche nel girone di Supercoppa.

Ci si gioca un posto nei playoff, ed è interessante perché l’Aquila fa la corsa sull’Allianz: fondamentale la vittoria che la banda di Lele Molin ha ottenuto a Desio all’ultimo respiro, riuscendo a tenere il passo di Pesaro e staccandosi dal gruppone che lotta ancora per la salvezza. Dunque sono i giuliani che oggi hanno più da temere da questa partita; vedremo cosa succederà nella diretta di Trento Trieste, intanto possiamo fare un rapido recap di quelli che sono i temi principali del match.

DIRETTA TRENTO TRIESTE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non sarà possibile assistere alla diretta tv di Trento Trieste, che non è una delle partite trasmesse per questo turno di campionato; sappiamo comunque che la modalità per assistere a tutte le gare di Serie A1 è quella di sottoscrivere un abbonamento al portale Eurosport Player, che fornirà le immagini ai suoi clienti tramite il servizio di diretta streaming video. Ricordiamo anche la possibilità di consultare liberamente il sito ufficiale www.legabasket.it, sul quale troverete il tabellino play-by-play, il boxscore del match aggiornato in tempo reale, le statistiche di squadre e giocatori e naturalmente la classifica del campionato.

DIRETTA TRENTO TRIESTE: RISULTATI E CONTESTO

C’è l’urgenza di vincere nella diretta di Trento Trieste, da entrambe le parti: la Dolomiti Energia ancora una volta, come era già accaduto nelle stagioni precedenti, ha riscattato un brutto avvio di campionato con una rimonta che potrebbe portarla ancora a giocare i playoff. Lele Molin, soprattutto al suo “capo” Nicola Brienza, sta facendo un bel lavoro nel ridare fiducia a un gruppo profondamente rinnovato e che sta trovando il ritmo per imporsi in queste ultime giornate; dopo il colpo su Cantù, che ha messo agli archivi la corsa alla salvezza, arriva un’altra bellissima occasione per prendersi l’ottava posizione considerato che Trieste si trova appena due punti sopra, e dunque può essere agganciata. Un’Allianz che nell’ultimo turno ha perso sul parquet della Virtus Bologna, e che in generale dopo aver timbrato la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia ha perso molto smalto; sarà importante però scoprire se riuscirà a prendersi una vittoria esterna che le darebbe una bella spinta per i playoff, non ancora decisiva ma certamente importantissima se dovesse arrivare.



