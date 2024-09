DIRETTA TRENTO TRIESTINA, DECLINO BIANCOROSSO

Un inizio completamente diverso per la diretta Trento Triestina. Questa domenica 29 settembre 2024 alle ore 12:30 si sfideranno gialloblu sfideranno i biancorossi che attualmente contano in classifica nove e tre punti.

Il Trento è imbattuto da ben cinque giornate di fila. Infatti, dopo la sconfitta all’esordio contro il Padova, sono arrivati tre pareggi contro Lecco, Atalanta U23 e Union Clodiesne e due successi consecutivi con Arzignano e Caldiero Terme.

La Triestina è in caduta libera, una situazione che sembra non avere fine. Se la prima giornata è stata vinta per 3-0 contro l’Arzignano, le successive cinque sfide sono state tutte perse: Union Clodiense, Caldiero Terme, Atalanta U23, Lecco e Lumezzane.

DOVE VEDERE LA DIRETTA STREAMING VIDEO TRENTO TRIESTINA

La diretta Trento Triestina sarà trasmessa, naturalmente tramite abbonamento, o su Sky oppure volendo su NOW.

L’alternativa rimane la diretta streaming ovvero su smartphone, tablet e computer. Per vederla basterà essere abbonati.

LE PROBABILI FORMAZIONI TRENTO TRIESTINA

Adesso è il momento di dare un’occhiata alle probabili formazioni Trento Triestina. I padroni di casa si schiereranno con il 3-5-2: Russo in porta, difesa a tre con Vitturini, Ferri e Garcia Tena. A centrocampo ci saranno Frosinini, Di Cosmo, Sangalli, Rada e Obaretin, l’attacco invece vedrà Anastasia e Petrovic.

La Triestina preferisce invece un classico 4-3-3 con Roos in porta e la linea difensiva composta da Germano, Struna, Rizzo e Bijleveld: Voca e D’Urso giocheranno ai fianchi di Correia con El Azrak con Vertainen e Attys in zona offensiva..

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TRENTO TRIESTINA

Eccoci a commentare le quote per le scommesse della diretta Trento Triestina. Partiamo innanzitutto dalla squadra favorita ovvero i padroni di casa a 2.25 contro il segno X del pareggio a 3.05 e il 2 fisso messo in lavagna a 2.95,

Ora vediamo le giocate relative ai reti con ‘l’Over 2.5 a 1.95 e l’Under a 1.70 dunque più probabile. Concludiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.85 e 1.95.