DIRETTA TRENTO ULM/ Video streaming tv: le parole di Paolo Galbiati (Eurocup, oggi 6 dicembre 2023)

DIRETTA TRENTO ULM: PARLA GALBIATI

Cresce l’attesa per la diretta di Trento Ulm, ma adesso ne approfittiamo per fare un passo indietro a settimana scorsa e alla preziosa vittoria sul filo di lana per la Dolomiti Energia Trento contro l’Aris Salonicco, con il decisivo canestro di Ellis allo scadere. Ecco quale fu il commento in sala stampa di coach Paolo Galbiati: “Non era una partita facile, contro la miglior difesa di tutta l’EuroCup. Ci siamo trovati contro una squadra tosta, dura, fisica: a loro come anche a noi mancavano alcuni giocatori importanti, ma le due squadre hanno giocato con grande grinta e voglia di vincere”.

DIRETTA/ Trento Venezia (risultato finale 106-79): dominio Aquila! (basket A1, 3 dicembre 2023)

Coach Galbiati aveva poi continuato, manifestando tutta la propria soddisfazione: “Abbiamo giocato 15 ottimi minuti nel secondo tempo, costruendo buoni tiri con movimento e ritmo; poi ci siamo un po’ bloccati contro la loro difesa a zona che alla lunga ci ha creato un po’ di problemi. Abbiamo commesso troppe palle perse. Però alla fine ci prendiamo questa vittoria, davvero importante nella nostra campagna europea. E ora, come sempre, torniamo in palestra per lavorare e prepararci alla prossima sfida”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Trento Aris Salonicco (risultato finale 69-67) streaming video: Ronnie 24 punti (29 novembre 2023)

DIRETTA TRENTO ULM STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Ulm sarà fornita agli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, ancora una volta “casa” della Eurocup di basket, inoltre sarà a disposizione anche una doppia diretta streaming video di Trento Ulm, che sarà infatti fornita sia da Sky Go sempre per gli abbonati Sky, ma pure da DAZN per i propri abbonati, senza dimenticare le informazioni disponibili tramite il sito Internet euroleague.tv, nella sezione Eurocup.

TRENTO ULM: L’AQUILA CI CREDE!

Trento Ulm, in diretta alle ore 20.00 di questa sera, mercoledì 6 dicembre 2023, naturalmente presso il palazzetto del capoluogo trentino Il T Quotidiano Arena, si gioca per la decima giornata del girone B di Eurocup 2023-2024, che apre quindi il girone di ritorno del lungo cammino della regular season. Si entra nella seconda metà di questa avventura per la Dolomiti Energia Trento, che finora ha avuto un rendimento discreto, caratterizzato da quattro vittorie a fronte di cinque sconfitte, ma la qualificazione evidentemente è ancora tutta da conquistare.

Diretta/ Tortona Trento (risultato finale 83-80) streaming: Baldwin 24 punti (basket A1, 26 novembre 2023)

Oggi la diretta di Trento Ulm potrebbe dare responsi molto interessanti, perché si giocherà contro i tedeschi del Ratiopharm Ulm che sono attualmente in una migliore posizione di classifica con ben sei vittorie a fronte di tre sole sconfitte, per cui ottenere un successo sarebbe veramente prezioso per le sorti di Trento in classifica, per lanciarsi al meglio verso la fase fondamentale del cammino in Eurocup dell’Aquila. Naturalmente non sarà semplice, però ci si deve provare: che cosa succederà quindi nella diretta di Trento Ulm?

DIRETTA TRENTO ULM: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Trento Ulm, dobbiamo quindi ripercorrere un cammino in Eurocup che finora è stato certamente buono per la Dolomiti Energia Trentino, soprattutto pensando alle delusioni europee delle stagioni precedenti. Il debutto di Trento a dire il vero era stato pessimo, con tre sconfitte consecutive di cui due casalinghe che facevano pensare a un’altra stagione triste in Eurocup per l’Aquila, che però poi ha saputo vincere in trasferta sul campo del Lietkabelis, concedere il bis battendo in casa il Turk Telekom Ankara e infine infilare il tris vincendo anche a Wroclaw. Dopo questo tris, stavolta in positivo, ecco un ko molto pesante contro il Cluj-Napoca, la sconfitta invece in volata contro il Buducnost e il successo contro l’Aris Salonicco.

Questa vittoria è stata fondamentale per chiudere bene il girone d’andata e rafforzare le speranze dell’Aquila, perché dobbiamo ricordare che la nuova formula della Eurocup porterà all’eliminazione di ben quattro squadre già al termine delle diciotto partite di stagione regolare, quindi è necessario arrivare almeno sesti mentre fino all’anno scorso bastava l’ottavo posto. Ecco allora che una vittoria contro una big sarebbe naturalmente fondamentale: la diretta di Trento Ulm renderà più concreti gli obiettivi europei dell’Aquila?











© RIPRODUZIONE RISERVATA