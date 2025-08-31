Diretta Trento Union Brescia streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita nel girone A di Serie C.

DIRETTA TRENTO UNION BRESCIA: SFIDA AFFASCINANTE!

La diretta Trento Union Brescia ci farà compagnia a partire dalle ore 18:00 di domenica 31 agosto, al Briamasco si gioca per la seconda giornata nel girone A di Serie C 205-2026 ed è una sfida affascinante tra due realtà diverse ma che si sono già distinte, anche all’inizio di questa nuovissima stagione.

Per il Trento la vittoria di Gorgonzola contro la Giana Erminio è stata un lusso, ma ovviamente sappiamo bene dallo scorso anno come i gialloneri siano competitivi tanto da poter puntare nuovamente alla fase nazionale dei playoff, se il buongiorno si vede dal mattino quindi le cose stanno per ora procedendo nel migliore dei modi.

L’Union Brescia, che ricordiamo essere la vecchia Feralpisalò che ha cambiato sede e colori, dopo aver vinto in Coppa Italia Serie C ha perso in casa contro l’Arzignano: brutto ko per aprire la corsa, ma questa nuova squadra è tutta da scoprire e non basta una partita per definirla.

Lo stesso vale ovviamente per l’avversaria e allora si cercano conferme o smentite nella diretta Trento Union Brescia, tra poco si va in campo e noi intanto possiamo provare a valutare le scelte che saranno operate dai due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA TRENTO UNION BRESCIA

In tv sarà su Sky Sport 253 la diretta Trento Union Brescia, dunque appuntamento riservato agli abbonati così come per la diretta streaming video, fornita da Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI TRENTO UNION BRESCIA

Le scelte di Luca Tabbiani verso la diretta Trento Union Brescia riguardano un 4-3-3 imperniato sulla coppia centrale Corradi-Cappelletti e sulla regia di Fossati, che gioca in compagnia di Aucelli e Giannotti a centrocampo; il supporto delle corsie arriva dai terzini Triacca e Maffei, in porta andrà Barlocco e allora nel tridente che comanda le operazioni davanti ecco Dalmonte e Capone schierati come esterni, Jacopo Pellegrini per il momento è in vantaggio su Chinetti e Juan Manuel Cruz come prima punta ma tutti e tre sono potenziali titolari di questa squadra.

L’Union Brescia di Aimo Diana risponde con un 3-4-1-2 nel quale Alberto Rizzo, Armati e Pasini si dispongono a protezione del portiere Gori, con una coppia mediana che dovrebbe vedere la conferma di Balestrero e Zennaro anche se Fogliata e Hergheligiu restano alternative, poi ecco Guglielmotti a operare sulla destra con De Maria sulla sinistra e Di Molfetta, già in gol, che potrebbe riavere la maglia sulla trequarti pur insidiato da Cazzadori, con il quale si potrebbe anche giocare con tre attaccanti in linea. Maistrello e Vido la coppia offensiva che va per la maggiore, ma occhio a Santini e Spagnoli.

TRENTO UNION BRESCIA: QUOTE E PRONOSTICO

Con la diretta Trento Union Brescia analizziamo anche le quote fornite dai bookmaker, qui ad esempio possiamo notare che secondo Eurobet il vantaggio nel pronostico sorride agli ospiti ma in realtà siamo in grande equilibrio, vale infatti 2,40 volte quanto messo sul piatto il segno 2 per la vittoria bresciana mentre il successo del Trento, regolato dal segno 1, porta in dote 2,75 volte la posta in palio, infine il segno che identifica il pareggio ha un valore pari a 2,95 volte la giocata.