DIRETTA TRENTO UNION CLODIENSE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Passiamo adesso alla diretta di Trento Union Clodiense, purtroppo ancora manca un po’ all’inizio della partita ma sfrutteremo questo tempo che abbiamo a disposizione per capire e studiare i trend delle due squadre alla ricerca della possibile vincitrice finale. Ovviamente siamo di fronte alla rubrica sulle statistiche. Iniziamo come sempre da chi farà gli onori di casa, un Trento che nelle ultime tre partite ha segnato in media 1,6 gol in campionato, ben tre decimi in più rispetto a quello che invece sta proponendo da inizio stagione.

Calciomercato Milan News/ Santiago Gimenez, è fatta: 35 milioni di euro (1 febbraio 2025)

Il gioco si basa molto sulle fasce visto che le azioni pericolose partono per il 34% dalla fascia sinistra e per il 26% da quella destra, con un numero di cross di almeno 10,4 ogni partita. La Union Clodiense invece punta di più su un blocco basso ma cercando di correre più degli avversari, questo perché la squadra corre 7 km ogni settimana anche se spesso si trovano vittima di una rete nei minuti finali. Questo succede nel 36% delle gare a cui prendono parte. Detto questo passiamo pure al prossimo aggiornamento della diretta di Trento Union Clodiense, il commento live sta per avere il suo fischio di inizio! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Sassuolo Juve Stabia (risultato finale 2-0): Mulattieri chiude il match! (Serie B, 1 febbraio 2025)

Diretta Trento Union Clodiense, dove vedere la partita in streaming video e tv

Per seguire la diretta Trento Union Clodiense delle 17.30 Clodiense sarà necessario che gli appassionati collegarsi a Sky Sport per assistere alla sfida in televisione oppure o in diretta streaming video su cellulari e ipad con SkyGo e NowTv.

Analisi delle squadre

La diretta Trento Union Clodiense sarà valida per la venticinquesima giornata del girone A di Serie C e mette a confronto due squadre in situazioni nettamente diverse di classifica e all’interno della loro stagione e che vede la squadra di casa nelle posizioni più alte, è al quinto posto in classifica con 37 punti e in questo momento parteciperà ai playoff, mentre la squadra ospite in fondo alla classifica, ultima al ventesimo posto con 15 punti e in questo momento sarebbe retrocessa direttamente. Il Trento ha poi in rosa uno dei migliori marcatori della stagione della competizione con 12 gol che è al secondo posto parimerito nella classifica, nell’ultima uscita stagionale il Trento è stato sconfitto 2-0 dal Caldiero Terme mentre l’Union Clodiense è riuscito a pareggiare 1-1 contro l’Arzignano.

DIRETTA/ Virtus Verona Padova (risultato finale 1-0): cade la capolista! (Serie C, 1 febbraio 2025)

Trento Union Clodiense, le probabili formazioni

Per la diretta Trento Union Clodiense dello Stadio Briamasco i padroni di casa dovrebbero essere schierati secondo il 4-3-3 di mister Luca Tabbiani con Barlocco in porta, Fini e Di Cosmo come esterni bassi, Kassama e Cappelletti difensori centrali a completare la linea difensiva, Peralta, Rada e Aucelli i tre centrocampisti e tridente d’attacco formato da Anastasia e Di Santo sulle fasce e il bomber Di Carmine. Gli ospiti invece dovrebbero essere messi in campo dal tecnico Bruno Tedino con un 3-4-3 con Gasparini tra i pali, Sinn, Munaretto e Vukusic il trio di difesa, Biondi e Lattanzio gli esterni, Serena e Nelli in mezzo al campo, Sinani punta centrale e Martignago e Kostadinov esterni offensivi

Quote Trento Union Clodiense, pronostico finale

La diretta Trento Union Clodiense è una gara dalla semplice lettura, la grande differenza tra le due squadre infatti fa sì che i padroni di casa siano i grandi favoriti per l’incontro che potrebbe anche finire con diverse reti di distacco per la presenza in campo di uno dei migliori marcatori in Di Carmine essendo l’Union Clodiense una delle peggiori difese della competizione. Difficile che gli ospiti riescano anche solo a strappare un punto anche perché sarebbe inutile per loro e per il loro obiettivo di uscire dalla zona caldissima della retrocessione diretta senza passare dai playout. Quota 1,75 per il segno 1, che è nettamente favorito secondo l’agenzia Snai.