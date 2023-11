DIRETTA/ Trento Vallefoglia (risultato finale 0-3): vince la Megabox!

DIRETTA TRENTO VALLEFOGLIA (RISULTATO 14-25): VINCE LA MEGABOX

Vallefoglia espugna la Il T Quotidiano Arena e vince la terza partita del proprio campionato travolgendo Trento in 3 set, al termine di questa gara valida per la nona giornata di Serie A1 di pallavolo femminile. Il primo set senza dubbio quello più appassionante, con le due squadre che danno spettacolo ed il punteggio che recita 26-24.

Nel secondo set le marchigiane dominano, e rallentano nel finale, portandosi sul 2-0 con un 25-18. Nel terzo ed ultimo set le trentine non riescono a reagire e si arrendono 25-14, senza praticamente lottare. Continua la terribile crisi della Itas, che occupa l’ultima posizione in classifica e non riesce a cambiare marcia in campionato. (Agg. Samir Bertolotto)

DIRETTA TRENTO VALLEFOGLIA (RISULTATO 18-25): FINE SECONDO SET

Vallefoglia domina anche il secondo set e si porta sul 2-0 complessivo, permettendosi anche il lusso di calare sul finale regalando qualche punto a Trento. Le ospiti si sono imposte con un secco 25-18, comandando praticamente tutta la frazione di gioco ed avendo sempre in pugno la vittoria. Grande dimostrazione di forza.

Trento avrà l’ultima occasione di tenere in piedi il match nel terzo set: vincere significherebbe accorciare le distanze e giocarsi il quarto set a caccia del tie break. In caso di sconfitta, invece, la Megabox si aggiudicherebbe l’incontro chiudendo sul risultato di 3-1. Ci aspetta una frazione di gioco infuocata. (Agg. Samir Bertolotto)

DIRETTA TRENTO VALLEFOGLIA (RISULTATO 24-26): FINE PRIMO SET

Alla Il T Quotidiano Arena Trento ospita Vallefoglia in questa gara valida per la nona giornata di Serie A1 di pallavolo femminile, dove le padrone di casa sono chiamate a rialzarsi, uscendo dalla casella dell’ultimo posto in classifica, mentre le marchigiane hanno vinto una partita in più e sono a parimerito con Busto Arsizio.

Il primo set è una vera e propria battaglia, una frazione di gioco intensa giocata punto a punto dove la Megabox ha avuto la meglio soltanto ai vantaggi. Il risultato, infatti, recita 26-24 e le due formazioni hanno dato spettacolo infiammando l’arena. Ci aspettiamo una reazione decisa da parte delle trentine nel secondo set. (Agg. Samir Bertolotto)

DIRETTA TRENTO VALLEFOGLIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo finalmente pronti al via della diretta di Trento Vallefoglia: abbiamo parlato brevemente della storia della Itas femminile, e allora possiamo fare un altro approfondimento sul club e dire che di fatto si tratta di una questione di famiglia, perché il general manager della Trentino Volley è Riccardo Michieletto. Il cognome suona: il figlio è tale Alessandro, fenomeno della Trento campione d’Italia e punto di forza della nazionale che è salita sul tetto del mondo un anno fa, uno dei giocatori più rappresentativi della sua generazione. La cosa però non si ferma qui: due figlie di Riccardo hanno partecipato alla promozione della Itas femminile pochi mesi fa.

Annalisa, classe 2000, si è poi trasferita a Bolzano scendendo di nuovo nelle categorie minori; Francesca, classe 1997 e schiacciatrice come la sorella, fa ancora parte del roster trentino e nelle prime otto giornate di Serie A1 ha viaggiato a 5,3 punti a partita, in una squadra che ha nella statunitense Carly Dehoog, ventinovenne alla seconda stagione con la Itas, la top scorer con 14,3 punti di media. Adesso vedremo come andranno le cose nella partita della Il T Quotidiano Arena, perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando: mettiamoci comodi, la diretta di Trento Vallefoglia sta davvero per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TRENTO VALLEFOGLIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Vallefoglia sarà in chiaro, perché è questa la partita selezionata per essere trasmessa dalla televisione di stato nella giornata di Serie A1: l’appuntamento sarà su Rai Sport (numero 57 del telecomando) e in assenza di un televisore si potrà assistere al match anche in diretta streaming video, visitando il sito di Rai Play o attivando la relativa app. Ricordiamo poi che tutte le partite di questo campionato di volley femminile sono fornite dalla piattaforma Volleyballworld.tv, per la quale è necessario un abbonamento; infine segnaliamo che su www.legavolleyfemminile.it troverete tutte le informazioni utili su questo match e sul campionato di Serie A1. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI TRENTO VALLEFOGLIA

I TESTA A TESTA

La diretta di Trento Vallefoglia comincia tra poco, e possiamo dunque ricordare che le due squadre si sono incrociate in Serie A1 nella stagione 2021-2022: qui si è registrata una doppia vittoria della Megavolley, che aveva ottenuto il successo al tie break nell’andata casalinga, rimontando da 0-2, e poi aveva schiantato le trentine in tre set al ritorno. Tuttavia, secondo la Lega Volley Femminile non esistono precedenti ufficiali: il motivo è presto spiegato, la Trentino Rosa che due stagioni fa è retrocessa non è la stessa società che oggi affronta il campionato di Serie A1. Anzi: la Rosa aveva poi ceduto il titolo sportivo alla Itas, terminando la sua attività e permettendo al club già celebre al maschile di avere la sua squadra femminile.

Come detto, la promozione in Serie A1 è arrivata subito: dunque per la Itas è una prima volta storica, perché entrambe le squadre sono nel rispettivo campionato principale. Qualcosa che oggi sta vivendo anche il Vero Volley, con le donne che si sono ufficialmente spostate a Milano e sono diventate una corazzata; a Trento succede il contrario perché la squadra femminile rischia la retrocessione immediata, ma vedremo se nel corso degli anni questo esperimento porterà frutti più maturi, intanto è già bello vedere la Itas Trentino in Serie A1 di volley femminile. (agg. di Claudio Franceschini)

SFIDA SALVEZZA!

Trento Vallefoglia è in diretta dalla Il T Quotidiano Arena, alle ore 20:30 di sabato 25 novembre: la partita è valida per la nona giornata di volley Serie A1 2023-2024, all’interno di un fine settimana particolare perché alcune squadre sono in campo per recuperare turni precedenti. Trento e Vallefoglia invece hanno giocato tutti gli impegni disponibili, e la loro situazione è tutt’altro che rosea: la Itas occupa l’ultima posizione in classifica, ha vinto una sola partita al tie break e ha 2 punti, già lontana 5 lunghezze dalla salvezza che è rappresentata proprio dalla Megabox, appaiata a Busto Arsizio con 7 punti.

Le marchigiane se non altro hanno vinto una partita in più, ma rispetto al buon campionato scorso per il momento hanno fatto un deciso passo indietro: servirà una prestazione di sostanza ad entrambe le squadre, perché la stagione è sì lunga ma concede anche poche possibilità di rialzare concretamente la testa. Vedremo adesso cosa succederà nella diretta di Trento Vallefoglia, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere da questa delicatissima serata alla Il T Quotidiano Arena.

DIRETTA TRENTO VALLEFOGLIA: RISULTATI E CONTESTO

Nel parlare della diretta di Trento Vallefoglia possiamo innanzitutto dire che la squadra trentina ha un compito non semplice a monte: anche inevitabilmente, i paragoni con la controparte maschile sono sempre aperti perché la Trento che gioca in SuperLega è campione d’Italia in carica e, a parte questo, una corazzata del volley mondiale che ha vinto tre Champions League consecutive e nelle ultime tre stagioni ha giocato due finali della competizione europea. La Trento femminile invece è appena tornata in Serie A1, e deve fare i conti con un percorso di crescita non immediato: a oggi è facile pensare che la retrocessione sia uno scenario probabile.

Vallefoglia, come già detto, sta facendo un passo indietro: l’anno scorso se non altro era arrivata nona in classifica e i playoff non erano troppo lontani, per questa stagione si pensava che la Megabox potesse finalmente fare il salto di qualità anche grazie all’esperienza ma il campo sta raccontando qualcosa di diverso, anche se va detto che per il momento la classifica è corta e la post season è distante solo tre punti. Vedremo allora quale delle due squadre si prenderà la vittoria nella diretta di Trento Vallefoglia, come detto sfida molto delicata per evitare di affondare del tutto e cominciare pian piano a risalire la corrente in Serie A1.











