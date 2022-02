Diretta Trento Vallefoglia/ Streaming video tv: sfida salvezza (volley)

DIRETTA TRENTO VALLEFOGLIA: SCONTRO SALVEZZA

Questa sera, domenica 13 febbraio alle ore 19.30, andrà in scena la sfida Trento Vallefoglia, valida per la Serie A1 di volley femminile: la gara, che seguiremo in diretta, sarà importantissima in ottica salvezza. Entrambe le società, infatti, lotteranno fino alla fine per sperare nella permanenza nella massima serie di volley femminile che è il grande obiettivo finale in comune tra queste due compagini della nostra pallavolo. Alla BLM Group Arena, la Delta Despar Trentino ospiterà dunque la Megabox Vallefoglia, guidata in panchina da Fabio Bonafede e in regia da Virginia Berasi.

DIRETTA TRENTO VALLEFOGLIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La gara Trento Vallefoglia, in programma questa sera, domenica 13 febbraio alle ore 19.30, sarà visibile in diretta sulla piattaforma Volleyballworld.tv, alla quale si ci può abbonare con una sottoscrizione mensile o annuale. La sfida si potrà inoltre seguire su Sky Sport Uno: sarà questo, infatti, il match del 19esimo turno che verrà mandato in onda dalla Pay tv. Ovviamente la diretta streaming video si potrà vedere su Sky Go.

DIRETTA TRENTO VALLEFOGLIA: RISULTATI E CONTESTO

La sfida in diretta di Trento Vallefoglia sarà importantissima per la salvezza, come abbiamo già accennato in sede di introduzione alla partita di questa sera. Entrambe le squadre, infatti, devono tornare a vincere se vogliono sperare nella permanenza in Serie A1. Nell’ultimo turno, il Trento ha perso contro il Chieri per 3 a 1 mentre il Vallefoglia è stato sconfitto 3 a 0 dal Cuneo, adesso almeno una delle due si rialzerà e la posta in palio sarà dunque davvero pesante.

Al momento, infatti, il Trentino è a 10 punti in classifica mentre il Vallefoglia è a 12. La classifica è la seguente: Scandicci 40; Monza 40; Conegliano 37; Busto Arsizio 35; Novara 34; Chieri 28; Cuneo 25; Firenze 21; Casalmaggiore 15; Roma 12; Vallefoglia 12; Perugia 11; Bergamo 10; Trentino 10. La lotta per la salvezza si annuncia incertissima, vincere queste partite potrebbe risultare al termine del campionato…

