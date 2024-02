Diretta/ Trento Varese (risultato 20-29) streaming video tv: primo quarto! (4 febbraio 2024)

DIRETTA TRENTO VARESE (RISULTATO 20-29): PRIMO QUARTO

In Trentino-Alto Adige il primo quarto di gioco tra Trento e Varese si è concluso con il punteggio di 20 a 29. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti guidati da coach Bialaszewski tentano subito di prendere in mano il controllo delle operazioni forzando gli avversari ad inseguirli sin dall’avvio della partita. Ecco gli schieramenti ufficiali: TRENTO – Hubb, Alviti, Biligha, Grazulis, Baldwin. Panchina: Niang, Conti, Forray, Cooke, Diarra, Udom, Mooney. Coach: Galbiati. VARESE – Mannion, Spencer, Hanlan, Mcdermott, Brown. Panchina: Ulaneo, Woldetensae, Moretti, Librizzi, Virginio. Coach: Bialaszewksi. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA TRENTO VARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Varese sarà la partita trasmessa in chiaro nella 19^ giornata del campionato di basket: l’appuntamento è infatti su DMAX, canale che trovate al numero 52 del vostro televisore. Va tuttavia ricordato che esiste un altro modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

PALLA A DUE!

Si alza la palla a due di Trento Varese, perciò noi possiamo tornare con la mente alla partita che, lo scorso 22 ottobre, la Dolomiti Energia aveva vinto per la quarta giornata di Serie A1 alla Itelyum Arena. Era finita 84-85: vittoria sigillata da un canestro di Prentiss Hubb con 10 secondi da giocare, mentre Gabe Brown aveva sbagliato la tripla del controsorpasso biancorosso. Era una Varese diversa: a roster c’erano ancora Willie Cauley-Stein (9 punti e 12 rimbalzi con 4/5 dal campo) e Vinnie Shahid che aveva chiuso a 0, e naturalmente non erano ancora arrivati Skylar Spencer e soprattutto Nico Mannion.

Olivier Hanlan aveva segnato 13 punti e Davide Moretti 15, il top scorer era stato Sean McDermott con 21 punti; tutto inutile perché Trento aveva avuto un ottimo Davide Alviti da 18 punti, 7 rimbalzi e 6/9 dal campo, Paul Biligha aveva aggiunto 14 punti e 6 rimbalzi e anche Hubb, alla fine decisivo, aveva infilato 14 punti pur tirando molto male (5/16 e 4/13 dall’arco). Adesso vedremo se la Openjobmetis riuscirà a vendicare quella sconfitta così da allontanare ancor più la zona calda della classifica, o se l’Aquila la replicherà uscendo dall’attuale crisi: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il parquet della Il T Quotidiano Arena, dove finalmente la diretta di Trento Varese sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

TRENTO VARESE: AQUILA IN CRISI!

Trento Varese, che è in diretta dalla Il T Quotidiano Arena alle ore 18:15 di domenica 4 febbraio, si gioca per la 19^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024. La Dolomiti Energia ci arriva in crisi: a Venezia ha perso di 25 punti ma soprattutto ha incamerato la quinta sconfitta consecutiva, è stata agganciata da Scafati e, allo stato attuale delle cose, rischia davvero di rimanere fuori dai playoff, anche se c’è tutto il tempo per risalire la corrente è chiaro che Trento debba immediatamente mettere a segno una vittoria che riporti l’inerzia dalla sua parte, facendole riprendere la marcia.

Varese ha raccolto una vittoria preziosissima domenica scorsa: il blitz operato a Cremona, grazie all’ennesima magata di Nico Mannion, ha permesso alla Openjobmetis di guadagnare due punti su Treviso e Pesaro, staccandole leggermente in classifica e tornando a vincere dopo due sconfitte casalinghe. Adesso la distanza da playoff e retrocessione è la stessa, ma questa squadra dovrà ancora soffrire prima di trovare la giusta continuità; tra poche ore si gioca la diretta di Trento Varese, vedremo dunque cosa succederà sul parquet della Il T Quotidiano Arena in questa intrigante partita.

DIRETTA TRENTO VARESE: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Trento Varese rappresenta per la Dolomiti Energia la possibilità di prendersi una vittoria scacciacrisi: i numeri dicono che prima o poi le strisce negative si esauriscono, l’Aquila ha certamente speso energie importanti nella rincorsa al play in di Eurocup ma il crollo che ha avuto in campionato è stato comunque oltre quelle che potevano essere logicamente le attese di un calo strutturale. Ritrovarsi è la parola d’ordine, Paolo Galbiati l’anno scorso ha lavorato a Varese e dunque potrebbe sapere quali armi utilizzare per fermare una Openjobmetis che comunque non è fuori dai guai.

Varese infatti resta a contatto con la zona retrocessione, e ha bisogno di trovare costanza: la vittoria di Cremona è stata importantissima, non solo per la classifica in senso stretto ma anche per evitare che la serie negativa si allungasse con un’altra trasferta alle porte, togliendo lucidità e serenità al gruppo. I playoff sono alla portata, ma altri passi falsi potrebbero portare a uno scenario da affanno per rimanere in Serie A1 anche perché Brindisi sembra in ripresa e squadre come Treviso e Pesaro potrebbero sempre ritrovare il passo giusto; per tutto questo provare a sfruttare le difficoltà di Trento e violare la Il T Quotidiano Arena sarebbe importante, ma vedremo come andranno le cose tra poche ore.











