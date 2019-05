Diretta Trento Venezia/ Streaming video Rai: la Reyer chiude? (playoff A1)

Trento Venezia, diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Luca Weidmann e Gabriele Bettini, si gioca questa sera, sabato 25 maggio 2019, alle ore 20.30 presso la BLM Group Arena del capoluogo trentino, casa delle partite della Dolomiti Energia Trentino che ospita la Umana Reyer Venezia in gara-4 dei quarti playoff della Serie A di basket. Trento Venezia vedrà la squadra allenata da coach Walter De Raffaele avanti per 2-1 nella serie, ma finora è sempre stato rispettato il fattore campo e di conseguenza oggi non si annuncia facile il compito di Venezia, infatti due giorni fa la Umana Reyer ha subito una dura lezione in gara-3, riuscendo a segnare appena 59 punti, dunque oggi dovrà fare qualcosa di diverso se vorrà chiudere subito i conti senza andare alla bella, che comunque sarebbe al Taliercio perché sono i veneti a godere del fattore campo in quanto testa di serie numero 3, mentre Trento aveva chiuso la stagione regolare al sesto posto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Venezia sarà disponibile in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) e naturalmente anche in mobilità sul sito www.raiplay.it, senza costi aggiuntivi; in alternativa, come sempre, l’appuntamento con il campionato di basket Serie A è sulla piattaforma Eurosport Player, della quale bisogna essere clienti e che fornisce tutte le partite della stagione in diretta streaming video, quindi attraverso apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA TRENTO VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Trento Venezia, che negli ultimi anni è diventata un vero e proprio classico dei playoff di basket (le due squadre si affrontano per la terza stagione di fila curiosamente in turni sempre differenti), dobbiamo naturalmente ricordare l’andamento fin qui di questo quarto di finale che è stato molto condizionato dal fattore campo. Venezia ha vinto gara-1 con il punteggio di 67-57, poi nella seconda partita ha saputo ripetersi con un margine di vantaggio ancora più netto (69-51). Sono state dunque due partite che i veneti hanno vinto soprattutto con la difesa, dal momento che al Taliercio Trento non ha mai raggiunto nemmeno i 60 punti. Curiosamente in gara-3 la situazione si è ribaltata, con il punteggio di 72-59 in favore di Trento, dunque la caratteristica più evidente è che la squadra in trasferta non è ancora mai riuscita a segnare 60 punti. Stavolta sarà Walter De Raffaele a provare a sfatare il tabù, mentre naturalmente Maurizio Buscaglia punta a confermarlo e penserebbe volentieri a come sfatarlo nei prossimi due giorni, preparando una eventuale bella.



© RIPRODUZIONE RISERVATA