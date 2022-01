Diretta Trento Venezia/ Streaming video tv: bel derby del Nord-Est (basket)

DIRETTA TRENTO VENEZIA: GRANDI EMOZIONI!

Trento Venezia, diretta dagli arbitri Baldini, Bartoli e Galasso, si gioca alle ore 20.00 di questa sera, sabato 8 gennaio 2022, presso la BLM Group Arena di Trento e sarà il derby del Nord-Est valido come anticipo della quindicesima giornata di Serie A di basket, che avrebbe dovuto essere l’ultima del girone d’andata, ma tale non sarà perché in realtà c’è ancora una giornata e mezza da recuperare per completare la prima metà del torneo.

La diretta di Trento Venezia si annuncia comunque come una sfida intrigante, anche perché nel recente passato questo derby del Nord-Est ha regalato spesso grandi emozioni. La situazione è fatalmente anomala, perché l’Umana Reyer Venezia è tornata in campo mercoledì in occasione del recupero contro Napoli (match che era saltato a Santo Stefano), mentre la Dolomiti Energia Trentino è ferma addirittura da prima di Natale, per la precisione dalla vittoria ottenuta proprio a Napoli domenica 19 dicembre scorso. Siamo in un momento molto particolare, chi ne approfitterà in Trento Venezia?

DIRETTA TRENTO VENEZIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Venezia sarà garantita agli abbonati sul canale Eurosport 2, possibilità che andrà dunque ad aggiungersi alla trasmissione del match in diretta streaming video sulla piattaforma a pagamento Discovery +, dove si possono infatti seguire tutte le partite del campionato di Serie A di basket 2021-2022.

DIRETTA TRENTO VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Presentando la diretta di Trento Venezia, abbiamo già accennato alla particolarità della situazione dettata dai numerosi rinvii per Covid a partire dalla giornata che doveva andare in scena a Santo Stefano, che per Venezia è stata recuperata mercoledì e per Trento non ancora, mentre il 2 gennaio è saltato l’intero turno. Di conseguenza dobbiamo tenere conto che l’Umana Reyer ha giocato appena tre giorni fa, mentre la Dolomiti Energia è ferma da ben tre settimane.

In classifica la situazione è comunque migliore per Trento, perché l’Aquila sta conducendo un campionato di ottimo livello, che la pone immediatamente alle spalle delle due corazzate Milano e Virtus Bologna, dunque con legittime ambizioni di poter vivere una stagione di ottimo livello, mentre Venezia è più in difficoltà del previsto ed è di conseguenza in bilico anche per quanto riguarda la qualificazione in Coppa Italia. Ai lagunari servirebbe un colpaccio per dare la svolta: ci riusciranno?



