Diretta Trento Venezia/ Streaming video tv: la Reyer continua a volare? (basket A1)

DIRETTA TRENTO VENEZIA: OCCASIONE PER LA REYER

Trento Venezia, che sarà diretta dagli arbitri Lorenzo Baldini, Mark Bartoli e Gianluca Capotorto, va in scena alle ore 16:30 di sabato 3 aprile: è la partita che inaugura la 25^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021, che anticipa per la concomitanza con la Pasqua. Si incrociano le due squadre che hanno battuto l’Olimpia nelle ultime due trasferte della capolista; la differenza però sta nel fatto che la Dolomiti Energia, dopo aver schiantato Brescia, ha perso una partita importante a Varese tornando a rischiare in termini di retrocessione, mentre la Reyer prosegue nella sua grande corsa e adesso spera che le altre rallentino per andare a prendersi il fattore campo nel primo turno dei playoff.

Sarà comunque un match molto interessante, che richiama alla memoria la finale a sorpresa che le due squadre hanno giocato quattro anni fa; oggi chiaramente la Reyer è una corazzata del nostro campionato mentre l’Aquila ha attraversato periodo meno brillanti ma vuole tornare ad alti livelli. Vedremo quello che succederà nella diretta di Trento Venezia, aspettando che alla BLM Group Arena si giochi proviamo a valutare alcuni dei temi principali che sono legati a questa sfida.

DIRETTA TRENTO VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Venezia non sarà una di quelle che per questa 25^ giornata vengono trasmesse sui canali della nostra televisione; tuttavia sappiamo bene che i match di basket Serie A1 sono comunque fruibili dagli appassionati che vorranno sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, per la visione in diretta streaming video. Ricordiamo anche l’opportunità di consultare liberamente il sito ufficiale www.legabasket.it per tutte le informazioni utili sul torneo e il match, quindi il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale così come le statistiche di giocatori e squadre.

DIRETTA TRENTO VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Trento Venezia rappresenta una bella occasione per la Reyer: la squadra che è ancora campione in carica a tutti gli effetti ha vinto 8 delle ultime 10 partite, facendo anche il colpo contro Milano e cambiando totalmente il suo campionato. Va ricordato infatti che prima di questa striscia il record per gli orogranata era 6-6, con tante difficoltà anche legate al focolaio di Coronavirus che, particolare non indifferente, è costato l’accesso ai playoff di Eurocup. Una volta recuperato tutto il roster, Walter De Raffaele ha ripreso la sua marcia: manca poco alla fine della regular season e Sassari ha giocato per esempio due partite in meno, ma ci sono ancora le possibilità di prendersi anche il secondo posto in classifica pur se per farlo bisognerà essere perfetti. Trento entra nella giornata con 16 punti: alle spalle ha solo Cantù ma ci sono ben quattro squadre alla stessa altezza, la corsa salvezza è entusiasmante ma complicata pur se bisogna dire che una di queste formazioni potrebbe anche, incredibilmente, entrare nella griglia dei playoff. Dunque, perché non quella di Lele Molin? Per farlo però bisognerà vincere al Taliercio, e non sarà affatto semplice…



