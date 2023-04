DIRETTA/ Trento Verona video streaming tv: le dichiarazioni di coach Lele Molin

DIRETTA TRENTO VERONA: LE DICHIARAZIONI

Mentre si avvicina sempre più la diretta di Trento Verona, rileggiamo le dichiarazioni di Lele Molin, coach della Dolomiti Energia Trentino, in sede di commento circa la sconfitta incassata domenica sera dai suoi ragazzi alla Segafredo Arena in una partita d’altronde difficilissima per Trento, contro la Virtus Bologna: “Oggi (domenica, ndR) siamo scesi in campo con la velleità di competere contro la Virtus, ma abbiamo trovato una Virtus di buon livello e abbiamo finito per disunirci di fronte alle nostre difficoltà”.

Molin però ha voluto evidenziare come quella sconfitta potesse fornire spunti significativi per l’ultima parte della stagione regolare di Serie A per la sua Trento: “Questa sconfitta ci può tornare utile per le prossime quattro partite che dobbiamo affrontare, se vogliamo avere ambizioni per guadagnare un posto nei playoff. La Virtus ha gestito la partita come ha voluto, da parte nostra però sono venuti meno il cuore e lo spirito di sacrificio”, aveva infatti completato così la sua analisi coach Lele Molin. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TRENTO VERONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Verona sarà disponibile per gli abbonati sul canale Eurosport 2, che trasmette due partite ad ogni giornata della Serie A di basket. Tutti i match del campionato sono tuttavia forniti dalla piattaforma Eleven Sports: sarà quindi possibile anche la visione in diretta streaming video di Trento Verona, potendo scegliere anche l’acquisto on demand, inoltre il servizio fa parte del pacchetto DAZN. Infine va detto che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore, entrambi aggiornati in tempo reale.

TRENTO VERONA: RIVALITÀ ACCESA!

Trento Verona, in diretta naturalmente dalla BLM Group Arena proprio di Trento, si gioca con palla a due fissata per le ore 20.00 di oggi, martedì 18 aprile 2023, come anticipo della ventisettesima giornata della Serie A di basket, che per il resto si disputerà domani e sarà quindi un turno infrasettimanale. Derby dell’Adige, rivalità piuttosto sentita che contribuirà a rendere ancora più interessante la diretta di Trento Verona, alla quale i padroni di casa della Dolomiti Energia Trentino sono arrivati con 26 punti e gli ospiti della Tezenis Verona con 16 punti.

Gli obiettivi quindi sono diversi: raggiungere i playoff per Trento, che nella scorsa giornata ha perso ma d’altronde giocava sul campo della Virtus Bologna, mentre l’orizzonte massimo è quello della salvezza per Verona, che arriva da una pesante sconfitta casalinga ma al cospetto dell’altra potenza del nostro basket, cioè l’Olimpia Milano. Chi riuscirà a ripartire? Sulla carta sono favoriti i padroni di casa, ma aspettiamo con curiosità il verdetto della diretta di Trento Verona…

DIRETTA TRENTO VERONA: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo dunque già presentato la posta in palio nella diretta di Trento Verona. Per i padroni di casa della Dolomiti Energia Trentino questa è stata di nuovo una stagione molto deludente in Eurocup, ma in campionato si possono togliere ancora belle soddisfazioni, anche sul campo della Virtus non tutto è stato negativo, soprattutto grazie ai 21 punti di un eccellente Andrew Crawford, ma naturalmente oggi Trento punta a tornare al successo, sfruttando evidentemente un turno che sulla carta dovrebbe essere ben più favorevole del precedente.

Anche la Tezenis Verona arriva da una missione ai limiti dell’impossibile contro l’Olimpia Milano, a dire il vero qui il bilancio è meno positivo perché perdere di 22 lunghezze in casa propria (61-83) non fa piacere nemmeno contro una big, coach Alessandro Ramagli in questi giorni sicuramente avrà fatto tesoro degli errori commessi domenica e forse tornare subito in campo potrebbe fare bene agli scaligeri. Come sempre, sarà il campo a dirci la verità con la diretta di Trento Verona, che aprirà una settimana fondamentale per il basket italiano…











