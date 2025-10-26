Diretta Trento Vicenza streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C, oggi 26 ottobre 2025

DIRETTA TRENTO VICENZA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Arriva l’angolo delle statistiche per la diretta di Trento Vicenza, in questo modo cercheremo di capire quale delle due compagini avrà più opportunità di portare a casa il risultato. Il Trento arriva con una delle difese più solide: 1,0 xGA, solo 3,5 corner concessi, e un’impostazione bassa che porta a 52% di possesso medio. Le sue azioni da gol nascono soprattutto da sinistra (58%) con un gioco più ragionato. Il Vicenza, invece, spinge forte in avanti: 2,0 xG, 1,9 xA, e 7,9 tocchi medi in area avversaria, con il 69% dei tiri generati da combinazioni centrali.

È anche una squadra molto aggressiva: 3,4 ammonizioni di media e 17,2 falli a partita, ma vince la maggior parte dei duelli (55%). I biancorossi tendono a sbloccare presto (40% dei gol entro il 30’), mentre il Trento cresce nei secondi tempi (61% delle reti dopo il 60’). Sul piano fisico, Vicenza più brillante (10,9 km per giocatore) ma Trento più costante nel ritmo. Numeri interessanti non c’è che dire, si confermeranno sul campo? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Trento Vicenza, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

TRENTO VICENZA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Match che merita di essere visto allo stadio, in alternativa potrete affidarvi a Sky Sport per la diretta Trento Vicenza in tv o ai servizi collegati per la diretta streaming video, ma solo se abbonati.

CONTINUA LA MARCIA TRIONFALE?

Partita di cartello alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, la diretta Trento Vicenza infatti sarà uno degli appuntamenti di spicco di domenica 26 ottobre 2025 per l’undicesima giornata del girone A del campionato di Serie C, che vedrà la scatenata capolista veneta ospite del Trento allo stadio Briamasco.

Per il Trento finora è stato un campionato molto regolare, con pochi guizzi ma anche molta costanza, come indicano sei pareggi sulle precedenti dieci giornate, accompagnati da due vittorie e altrettante sconfitte. L’ultimo segno X è stato domenica scorsa a Lumezzane, finora basta per stare in zona playoff e chissà se l’acuto potrà arrivare oggi.

Sarà onestamente difficile, perché per la capolista incontrastata Vicenza la vittoria di sette giorni fa contro l’AlbinoLeffe è stata la nona (più un pareggio) su dieci giornate, con 28 punti già in cassaforte e ovviamente l’obiettivo dichiarato della promozione che potrebbe essere vicino data la marcia trionfale dei biancorossi finora.

Naturalmente ad ottobre non ci si deve sbilanciare troppo e soprattutto deve rimanere con i piedi per terra la squadra, ma da osservatori esterni non possiamo che evidenziare la forza dei veneti, che saranno di conseguenza molto attesi anche allo stadio Briamasco, per scoprire se la diretta Trento Vicenza darà la decima vittoria…

PROBABILI FORMAZIONI TRENTO VICENZA

Luca Tabbiani avrà un compito delicato nelle probabili formazioni per la diretta Trento Vicenza, il modulo dovrebbe essere un 4-3-3 con Pellegrini affiancato da Dalmonte e Capone nel tridente d’attacco; a centrocampo ruolo chiave per capitan Sangalli, con Aucelli e Giannotti ai fianchi; in difesa i terzini Triacca e Maffei più i centrali Fiamozzi e Cappelletti per formare il reparto davanti a Tommasi.

Fabio Gallo invece potrebbe confermare il 3-5-2 per proseguire l’avanzata trionfale del suo Vicenza: Sandon, Cuomo e Leverbe davanti al portiere Gagno; sulle fasce Caferri e capitan Costa, in mezzo al campo Cavion con Vitale e Carraro, infine la coppia d’attacco dei biancorossi potrebbe vedere in campo dal primo minuto Rauti e Stucler.

PRONOSTICO E QUOTE

La scatenata capolista dovrebbe essere favorita anche oggi: così pensa l’agenzia Snai nel suo pronostico sulla diretta Trento Vicenza. Infatti il segno 2 è quotato a 1,65 contro il 3,50 in caso di pareggio e il valore di 4,75 assegnato a un successo casalingo trentino.