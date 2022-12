Diretta/ Trento Vicenza, streaming video tv: punti pesanti (Serie C)

DIRETTA TRENTO VICENZA: OSPITI FAVORITI!

Trento Vicenza, in diretta giovedì 1 dicembre 2022 alle ore 20.00 presso lo stadio Briamasco di Trento, sarà una sfida valida per la 16^ giornata del campionato di Serie C. Una sfida molto importante in termini di classifica tra due squadre con obiettivi diametralmente opposti.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Diretta gol: la serie negativa del Trento, live score

Il Trento è diciottesimo in classifica con 13 punti in quindici partite, frutto di tre vittorie, quattro pareggi e otto sconfitte. Padroni di casa reduci da tre sconfitte di fila, l’ultima per 1-0 contro la Feralpisalò. Il Vicenza, invece, è sesto a quota 26 punti, raccolti grazie a otto vittorie, due pareggi e cinque sconfitte. Tre vittorie di fila per i biancorossi, l’ultima per 0-1 contro l’Arzignano.

DIRETTA/ Arzignano Pro Vercelli video streaming tv: partita inedita in Serie C

TRENTO VICENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Vicenza non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di SG City Nova Padova sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Video/ SG City Nova Padova (1-0) gol e highlights: Miracoli da tre punti (Serie C)

PROBABILI FORMAZIONI TRENTO VICENZA

Qualche dubbio da valutare per i due allenatori, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Trento Vicenza. Partiamo dalla formazione di casa, schierata con il 3-5-2: Marchegiani, Galazzini, Ferri, Trainotti, Semprini, Ballarini, Damian, Mihai, Fabbri, Bocalon, Brighenti. Passiamo adesso alla formazione biancorossa, in campo con il classico 3-4-3: Confente, Ierardi, Pasini, Sandon, Valietti, Zonta, Greco, Dalmonte, Stoppa, Ferrari, Rolfini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Trento Vicenza vedono favorita la formazione ospite. Andiamo a conoscere l’1-X-2 grazie ai numeri dell’agenzia Eurobet: la vittoria del Trento è a 3,35, il pareggio è a 3,20, mentre il successo del Vicenza è a 2,15. Passiamo adesso alle scommesse sul numeri di gol: Under 2,5 a 1,62 e Over 2,5 a 2,15 Molto equilibrate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,88 e 1,83.

© RIPRODUZIONE RISERVATA