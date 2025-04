DIRETTA TRENTO VICENZA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, manca ormai pochissimo al fischio di inizio della diretta di Trento Vicenza. Ultima partita di questa stagione per le due squadre almeno in ottica stagione regolare. Prendiamoci questi minuti nel mentre che i giocatori scendono in campo per il riscaldamento per vedere un po’ numeri alla mano chi potrebbe avere la meglio in questa sfida. Iniziamo con i padroni di casa, squadra che ha trovato solidità dopo aver alzato il baricentro della squadra passando dai 25 metri di media ai 30 di adesso, questo ha abbassato le medie di reti subite ma senza però modificare quelle in attacco che sono rimaste di 1,3.

DIRETTA/ Novara Trento (risultato finale 3-0): tre punti ai piemontesi (Serie C, 18 aprile 2025)

Il che però è bastato al Trento per avere un rullino di marcia migliore con 1,5 punti guadagnati di media a partita nella seconda parte di stagione. Invece il Vicenza è la miglior difesa del campionato e nonostante l’attacco sia leggermente superiore a quello casalingo di 0,2 punti percentuali riesce comunque a garantire quanto basta per portare a casa il risultato. Abbiamo dunque il 42% di vittorie in stagione contro il 25% invece del Trento. Basterà questo per portare a casa il risultato? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Trento Vicenza, il fischio di inizio è vicino e con esso il commento live del match. Si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Vicenza Triestina (risultato finale 1-0): triplice fischio! (Serie C, 18 aprile 2025)

DIRETTA TRENTO VICENZA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Ci sono due modi per poter vedere la diretta Trento Vicenza senza recarsi allo stadio. Uno riguarda l’abbonamento a Now mentre l’altro è iscriversi a Sky. Entrambe queste piattaforme garantiranno la messa in onda della gara in streaming tramite NOW TV e Sky Go. Soltanto l’emittente satellitare trasmetterà però la sfida in televisione sul canale Sky Sport Arena.

MOLTO DIPENDE DAL PADOVA

Inizia venerdì 25 aprile 2025 alle ore 16:30 la diretta Trento Vicenza. Presso lo Stadio Briamasco i veneti hanno un’ultima possibilità di conquistare la promozione diretta in Serie B aggiudicandosi il primo posto nel girone A di Serie C. Tuttavia, al momento la capolista è il Padova, davanti per due lunghezze rispetto alla compagine guidata dal tecnico Vecchi, in seconda posizione con i suoi ottantatre punti racimolati dall’inizio dell’annata calcistica. La sconfitta di un paio di settimane fa contro la Virtus Verona sta costando caro ai biancorossi che, pur essendo tornati al successo battendo la Triestina, potrebbero ora dover comunque affrontare i playoff partendo dai quarti di finale.

Video Virtus Verona Vicenza (2-1)/ Gol e highlights: rete di Gatti in extremis! (Serie C, 13 aprile 2025)

Dal canto suo il Trento è invece ormai certo di dover proseguire la stagione anche nel prossimo mese di maggio. I gialloblu inizieranno la loro rincorsa alla cadetteria dal primo turno, ovvero dai trentaduesimi di finale, non potendo più superare l’Albinoleffe, quarta forza del torneo, nonostante possano sorpassare in ogni caso l’Atalanta U23, la Virtus Verona e la Giana Erminio per agganciare il Renate. Gli Aquilotti hanno perso terreno lo scorso weekend rimediando una sconfitta contro il Novara.

DIRETTA TRENTO VICENZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Trento Vicenza potremmo assistere a qualche cambio da parte di mister Tabbiani rispetto al 4-3-3 con Barlocco, Vitturini, Trainotti, Barison, Maffei, Giannotti, Rada, Aucelli, Disanto, Di Carmine ed Anastasia visto recentemente contro il Novara, che è appunto costato un netto 3 a 0. Il modulo 3-4-1-2 con Confente, Laezza, Cuomo, Leverbe, Talarico, Carraro, Ronaldo, Beghetto, Della Morte, Rauti e Morra dovrebbe invece essere selezionato ancora una volta dal tecnico Vecchi per provare a centrare la promozione diretta con i suoi biancorossi.