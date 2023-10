DIRETTA/ Trento Virtus Bologna video streaming tv: i due volti dell’Aquila (basket A1, 15 ottobre 2023)

DIRETTA TRENTO VIRTUS BOLOGNA: I DUE VOLTI

Abbiamo già parlato del fatto che, entrando nella diretta di Trento Virtus Bologna, la Dolomiti Energia ha iniziato la stagione esattamente nel modo in cui sono andate le ultime due. Vale a dire: in Serie A1 Trento è una squadra che lotta costantemente per un posto nei playoff, ha quasi sempre guadagnato la post season ed è sempre stata una mina vagante e un bell’ostacolo per le big. In Eurocup invece è un disastro, e lo possiamo dire senza mezzi termini: Trento ha inaugurato la nuova edizione del torneo perdendo sul parquet di Ulm e poi in casa contro Bourg en Bresse, due squadre certamente competitive ma che hanno peggiorato il record internazionale dell’Aquila.

Dall’inizio della stagione 2021-2022 a oggi abbiamo 5 vittorie a fronte di 31 sconfitte: il quadro ci presenta una squadra che in Eurocup non può pensare di fare strada, questo potrebbe anche essere uno spunto per parlare del livello del campionato italiano ma probabilmente il discorso è più ampio e complesso di così. Adesso coach Paolo Galbiati e i suoi giocatori sperano di dimenticare il ko interno di martedì prendendosi lo scalpo della Virtus Bologna, vedremo se succederà così… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TRENTO VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Virtus Bologna non sarà una delle partite che per questa terza giornata del campionato di basket Serie A1 vengono fornite dai canali della nostra televisione. L’unico modo per assistere a questo match di basket sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquistato i diritti per trasmettere l’intera programmazione di questo torneo, chiaramente con una visione in diretta streaming video. Da ricordare che su www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili su questo match e sulla Serie A1, tabellino play-by-play e boxscore statistico ma anche appunto il calendario del torneo e la classifica.

TRENTO VIRTUS BOLOGNA: PER STUPIRE ANCORA!

Trento Virtus Bologna, partita diretta dagli arbitri Fabrizio Paglialunga, Beniamino Manuel Attard e Alessandro Nicolini, si gioca alle ore 18:30 di domenica 15 ottobre presso la Il T Quotidiano Arena: siamo nella terza giornata del campionato di basket Serie A1 2023-2024, si affrontano due squadre che sono a punteggio pieno e vogliono chiaramente proseguire la loro corsa. Molto bene Trento che, favorita anche dal calendario, ha battuto Cremona e Pistoia: adesso per la nuova Dolomiti Energia di Paolo Galbiati arriva il primo vero test del campionato, per confermarsi o ridimensionarsi.

Per quanto riguarda la Virtus Bologna, è chiaro che stiamo parlando di una squadra destinata a lottare per vincere la regular season: al momento la Segafredo ha messo in fila Scafati (con fatica) e Varese dominando al PalaDozza, dunque ha fatto il suo e ora proverà un altro blitz esterno. Aspettando che la diretta di Trento Virtus Bologna prenda il via proviamo adesso a fare il punto della situazione sui temi principali che potrebbero emergere da questo interessante match di Serie A1, che ci auguriamo anche di alta intensità e qualità.

DIRETTA TRENTO VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Si gioca tra poco la diretta di Trento Virtus Bologna, una partita che come detto mette di fronte due squadre che sono partite bene. Ancora una volta la Dolomiti Energia sta tenendo due passi diversi tra campionato e Eurocup: competitiva in Serie A1 al punto da essere a punteggio pieno, mentre in ambito internazionale sono già arrivate due sconfitte in altrettante partite, e la sensazione è che anche in questa stagione arrivare a qualificarsi alla fase successiva sarà molto complicato, soprattutto perché adesso la formula è cambiata e concede meno margini di errore.

La Virtus Bologna ha cambiato qualcosa in estate: gli addii di Milos Teodosic, Mam Jaiteh e Kyle Weems sono chiaramente da assorbire, non si parla di talento generale (chi li ha sostituiti ne ha eccome) quanto di chimica di squadra, anche perché Luca Banchi si è insediato all’improvviso e per ora non ha avuto troppo tempo per mettere mani al roster. La Supercoppa Italiana vinta a settembre ha permesso di iniziare la stagione con segno positivo, ma questa è una squadra che come sempre andrà valutata in primavera perché è lì che la Virtus Bologna punta.











