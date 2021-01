Diretta Trento Virtus Bologna/ Streaming video tv: Aquila per la Final 8 (basket A1)

DIRETTA TRENTO VIRTUS BOLOGNA: AQUILA PER LA COPPA ITALIA

Trento Virtus Bologna, che sarà diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Gianluca Sardella e Gianluca Capotorto, si gioca alle ore 20:00 di sabato 9 gennaio: rappresenta l’anticipo nella 15^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021, ultima del girone di andata. Una partita che per la Dolomiti Energia potrebbe anche significare qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia: purtroppo il ko di Brindisi all’ultimo respiro ha complicato i piani, ma per le sfide dirette la squadra di Nicola Brienza occupa comunque la sesta posizione in classifica e dunque, anche in caso di sconfitta, potrebbe entrare nel tabellone. La Segafredo non ha giocato nell’ultimo turno, perché avrebbe dovuto vedersela con Roma; di conseguenza la sua ultima apparizione è stata quella interna contro Pesaro, un recupero vinto di 20 punti con grande accelerazione nel quarto periodo. Partecipazione alla Coppa Italia sicura, Sasha Djordjevic cercherà di prendersi almeno il terzo posto per quanto il confine attualmente sia sottile. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Trento Virtus Bologna, aspettandone la palla a due possiamo fare qualche valutazione circa i temi principali della partita.

DIRETTA TRENTO VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Virtus Bologna verrà trasmessa su Eurosport 2, il canale che è riservato agli abbonati alla televisione satellitare (numero 211 del decoder Sky); in alternativa, come per tutte le altre partite del campionato di basket, si potrà sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player che, appunto, fornisce l’intero programma della Serie A1 in diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.legabasket.it sono poi consultabili liberamente le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet ma anche i contenuti multimediali e la classifica del campionato.

DIRETTA TRENTO VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Trento Virtus Bologna ci presenta una partita molto interessante: ancora una volta, essendo già successo negli ultimi anni, l’Aquila non è partita benissimo in campionato ma ha saputo rimontare e ora si presenta, con una sola giornata da disputare, a quello che potrebbe essere l’appuntamento con la Coppa Italia. Una bella scalata per i trentini, che hanno dimostrato il loro valore sfiorando l’impresa al PalaPentassuglia e nel frattempo hanno centrato la qualificazione alla Top 16 di Eurocup. Dove compete anche la Virtus, che ha chiuso il girone eliminatorio con 10 vittorie in altrettante partite: impressionante il passo delle V nere in ambito internazionale, un po’ meno invece in Italia dove le sconfitte sono state troppe rispetto al reale valore del roster. Tutto sommato a Djordjevic va bene così, nel senso che il primo obiettivo – la Final Eight – è stato centrato come da programmi e adesso si tratta di migliorare la posizione in ottica playoff. Manca ovviamente ancora tempo, ma già questo match della BLM Group Arena potrebbe servire come autostima e reale percezione della forza d’urto di una squadra che è stata costruita per vincere tutto.



