Diretta Trento Virtus Bologna streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la quinta giornata di basket Serie A1.

DIRETTA TRENTO VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO 43-57): VERSO LA FINE

Si chiude la diretta Trento Virtus Bologna, risultato finale di 83-102. Le V nere ospiti si assicurano il bottino pieno dopo tre quarti di partita dominati. L’unica parte molto combattuta è stata la prima che però è durata appunto solo 10 minuti.

Top scorer di serata lo statunitense Morgan della Virtus Bologna con 17 punti, seguito dal compagno di squadra Edwards a 15 e dall’avversario Bayehe a 13, il miglior marcatore di Trento. (aggiornamento di Christian Attanasio)

Entriamo nel vivo della diretta Trento Virtus Bologna, risultato di 62-78. Gli ospiti ora sono a +16 ovvero il miglior vantaggio fin qui messo a referto dalla squadra emiliana che sembra ormai pronta a chiudere la partita festeggiando.

Trento sigla 19 punti come il secondo quarto, calando parecchio rispetto ai 24 del primo. Dopo un maxi parziale da 31 punti, Bologna ne mette dentro 21 legittimando il vantaggio. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA TRENTO VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO 43-57): A RIPOSO

Intervallo lungo nella diretta Trento Virtus Bologna, risultato fin qui di 43-57. Prende il largo pian piano la squadra delle V nere che vantano alla fine del secondo quarto 14 punti di vantaggio contro i soli 2 del primo quarto.

Peggiora sia l’efficacia offensiva che la tenuta difensiva da parte di Trento che preoccupa parecchio nel modo di gestire i possessi. Molto meglio Bologna che sta dominando questa parte di gara. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA TRENTO VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO 24-26): VIA, VIA!

Comincia la diretta Trento Virtus Bologna, risultato 24-26. Tanto equilibrio in questo primo quarto che ha visto entrambe le squadre con una buona percentuale di tiro. Staremo a vedere che cosa accadrà nel resto della gara.

Meglio da tre la squadra ospite: entrambe le fazioni hanno provato 7 volte da oltre la lunetta con il Bologna che vanta 4 tiri realizzati contro i 2 dell’Aquila. Insomma ad ora è una grande partita (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA TRENTO VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Eccoci arrivati davvero alla diretta Trento Virtus Bologna: bisogna tornare parecchio indietro nel tempo per trovare l’ultima volta in cui Massimo Cancellieri, oggi allenatore della Dolomiti Energia, ha sfidato le V nere. Ci sono gli anni come assistente dell’Olimpia Milano (tra il 2013 e il 2019) ma da capo allenatore l’episodio più recente è legato al triennio di Biella, che ha concluso purtroppo con la retrocessione un periodo floridissimo di 12 stagioni in Serie A1 e quattro partecipazioni ai playoff. Con Cancellieri i piemontesi erano già in calo, e infatti sarebbero retrocessi nel 2013, ma le grandi sfide comunque restano.

In quegli anni tra l’altro anche la Virtus Bologna non era certamente una corazzata: per due volte era riuscita a guadagnare i playoff ma era sempre stata eliminata ai quarti, diciamo che eravamo all’alba di una nuova era che sarebbe dovuta passare dalla retrocessione e dalla rinascita, oggi dunque Cancellieri ritrova questa avversaria che è tornata una corazzata ma anche lui allena una squadra con grandi ambizioni, e allora è finalmente arrivato il momento di accomodarci e lasciare ogni discorso al parquet della BTS Arena, perché la diretta Trento Virtus Bologna sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA TRENTO VIRTUS BOLOGNA IN STREAMING VIDEO TV

Non ci sarà possibilità di seguire la diretta Trento Virtus Bologna sui canali della nostra tv, l’unico modo per accedere al match sarà la diretta streaming video, se abbonati a LBA Tv.

UN BIG MATCH!

Con la diretta Trento Virtus Bologna stiamo per vivere una partita davvero molto interessante, alle ore 20:00 di sabato 1 novembre presso la BTS Arena, per la quinta giornata di basket Serie A1 2025-2026: si incrociano sicuramente due delle migliori compagini del nostro campionato di pallacanestro.

Certo lo è la Virtus Bologna campione in carica, che ha giocato le ultime cinque finali scudetto e ha ripreso la marcia allo stesso modo degli anni precedenti, settimana scorsa ha battuto Sassari e continua a fare il percorso che ci si attende da lei, ovvero una lotta serrata per la prima posizione al termine della regular season.

Trento però non è da meno: reduce dalla vittoria di Varese, la Dolomiti Energia lo scorso anno ha conquistato una storica Coppa Italia ma anche in campionato ha guidato la classifica a lungo, prima di subire un calo che probabilmente è anche stato determinante per il percorso avuto nei playoff.

Anche in questa stagione quindi possiamo pensare che la diretta Trento Virtus Bologna sia una sfida diretta quantomeno per avere il fattore campo nel primo turno della post season, se non addirittura qualcosa in più; ci approcciamo alla partita di questa sera con vivo interesse, vedremo poi come andranno le cose…

DIRETTA TRENTO VIRTUS BOLOGNA: DIMENSIONE EUROPEA

La diretta Trento Virtus Bologna è una di quelle partite per cui vale certamente la pena pagare il prezzo del biglietto: ormai le due squadre, anche considerando il momento nero degli emiliani poi tornati a splendere, hanno una dimensione riconosciuta e riconoscibile e la prova è anche la dimensione europea, con la Virtus Bologna tornata da tre anni in Eurolega (e oggi più che mai con la possibilità di andare almeno ai playoff) e l’Aquila che da qualche anno sta disputando la Eurocup, vero che i risultati stentano ad arrivare ma intanto i giocatori si confrontano con un basket dal livello ottimo e di respiro appunto internazionale.

Giocoforza, in campionato sia Trento che Virtus Bologna sono nelle prime posizioni dello schieramento: il trend con cui hanno iniziato questa Serie A1 lo sta confermando, naturalmente bisognerà aspettare un po’ di tempo per scoprire se effettivamente questa partita possa valere il primo posto anche perché le avversarie non mancano, dopo tutto lo scorso anno erano state almeno in quattro a giocarsi in maniera costante e regolare la vittoria della regular season. Anche per questo è particolarmente attesa la partita della BTS Arena, tra poco arriverà il momento di lasciare la parola al parquet e scopriremo tutto.