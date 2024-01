DIRETTA TRENTO WROCLAW/ Video streaming tv: le parole di Paolo Galbiati (oggi 16 gennaio 2024)

DIRETTA TRENTO WROCLAW: PARLA GALBIATI

Mentre aspettiamo la diretta di Trento Wroclaw, dobbiamo ricordare che settimana scorsa in Eurocup è arrivata purtroppo una sconfitta in Turchia per la Dolomiti Energia Trentino, 78-70 ad Ankara contro il Turk Telekom. Arrivata in vantaggio fino a tre minuti dalla fine, l’Aquila ha ceduto in un finale tutto favorevole ai padroni di casa, d’altronde finalisti di Eurocup lo scorso anno. Non tutto quindi è stato negativo, anche se infine Trento era rimasta col proverbiale pugno di mosche in mano. Dopo la sirena, coach Paolo Galbiati aveva analizzato così la sconfitta.

“Per noi è stata una partita molto dura, come ci aspettavamo: peccato perché quando abbiamo sorpassato Ankara nel punteggio verso gli ultimi 4 minuti di partita abbiamo preso alcune decisioni sbagliate in campo che ci sono costate carissimo. Alla fine il passivo di 8 punti è quasi eccessivo”. Indicazioni in chiaroscuro, come ha evidenziato lo stesso Galbiati: “Ci sono state luci e ombre: i nostri avversari ci hanno distrutto a rimbalzo, lo dicono i numeri (42-27); però allo stesso tempo abbiamo anche distribuito 20 assist di squadra e quando abbiamo mosso la palla in attacco siamo stati efficaci. Non ci lamentiamo, continuiamo a lavorare: complimenti ad Ankara. Andiamo avanti nel nostro cammino”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

La diretta tv di Trento Wroclaw sarà fornita agli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, ancora una volta “casa” della Eurocup di basket, inoltre sarà a disposizione anche una doppia diretta streaming video di Trento Wroclaw, che sarà infatti fornita sia da Sky Go sempre per gli abbonati Sky, ma pure da DAZN per i propri abbonati, senza dimenticare le informazioni disponibili tramite il sito Internet euroleague.tv, nella sezione Eurocup.

Trento Wroclaw, in diretta alle ore 20.00 di questa sera, martedì 16 gennaio 2024, presso la Il T Quotidiano Arena naturalmente di Trento, si gioca per la quindicesima giornata del girone B di Eurocup 2023-2024, che si avvia al decisivo momento dei verdetti nel lungo cammino della regular season. Una avventura che finora potremmo definire senza infamia e senza lode per la Dolomiti Energia Trento, che ha avuto infatti un rendimento caratterizzato da sei vittorie a fronte di otto sconfitte, la qualificazione è un obiettivo ancora più che possibile ma di certo stasera sarà vietato sbagliare.

Oggi la diretta di Trento Wroclaw infatti offre quella che sulla carta è un’occasione eccellente per l’Aquila, impegnata in casa propria contro i polacchi dello Slask Wroclaw, triste fanalino di coda del gruppo con due sole vittorie a fronte di ben dodici sconfitte. Insomma, prendersi il successo è un imperativo stasera, perché scivolare nel match in teoria più facile di tutto il girone potrebbe causare conseguenze molto gravi quando si tireranno le somme, ormai fra poche settimane. L’occasione è comunque favorevole e va sfruttata: che cosa succederà quindi nella diretta di Trento Wroclaw?

Verso la diretta di Trento Wroclaw, dobbiamo quindi ripercorrere un cammino in Eurocup che finora è stato dignitoso per la Dolomiti Energia Trentino, che certamente sta facendo meglio rispetto alle delusioni europee delle stagioni precedenti, ma per la quale servirà uno sforzo ulteriore, perché sappiamo che adesso non basta più l’ottavo posto per andare avanti, ma serve essere almeno sesti. Il debutto di Trento era stato pessimo, con tre sconfitte consecutive di cui due casalinghe che facevano pensare a un’altra stagione triste in Eurocup per l’Aquila, che però poi ha saputo vincere in trasferta sul campo del Lietkabelis, concedere il bis battendo in casa il Turk Telekom Ankara e infilare il tris vincendo anche a Wroclaw nell’andata contro i polacchi.

Dopo però ecco un ko molto pesante contro il Cluj-Napoca, la sconfitta in volata contro il Buducnost e il successo contro l’Aris Salonicco, una sorta di isola felice in un periodo di nuovo complicato, considerando le successive sconfitte in casa contro l’Ulm e poi a Bourg en Bresse. Poi c’è stato il momento più bello, cioè il memorabile +22 sul campo della capolista Gran Canaria, seguito dalla vittoria casalinga contro il Lietkabelis e infine dal ko ad Ankara. I giochi sono aperti, ma naturalmente va sfruttato questo turno sulla carta così favorevole per migliorare la classifica: la diretta di Trento Wroclaw renderà più concreti gli obiettivi europei dell’Aquila?











