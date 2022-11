Diretta Trento Zaksa/ Streaming video tv: un grande classico, Champions League

Trento Zaksa, in diretta dalla BLM Group Arena naturalmente di Trento, si giocherà alle ore 20.30 di questa sera, martedì 29 novembre 2022, e sarà naturalmente il big-match della terza giornata della Champions League di volley maschile in questa edizione 2022-2023, che mette di fronte già nel girone D della prima fase del tabellone principale le due formazioni che sono state protagoniste delle ultime due finali della Coppa dei Campioni. Basterebbe questo dettaglio per capire che la diretta di Trento Zaksa sarà imperdibile questa sera per tutti gli appassionati di pallavolo…

Diretta Duren Perugia/ Streaming video tv: umbri per la fuga in Champions League

Itas Trentino e ZAKSA Kędzierzyn-Koźle si ritroveranno di fronte per l’ennesima volta e Trento sarà animata da grande voglia di rivincita, dal momento che entrambe le finali sono state vinte dai polacchi. Finora entrambe le squadre sono a punteggio pieno, avendo raccolto 6 punti a testa nelle prime due giornate, ma giova ricordare che si qualificano immediatamente per i quarti di finale solamente le prime dei cinque gironi, mentre le seconde saranno costrette a passare tramite un turno aggiuntivo di playoff. Insomma, i temi d’interesse sono davvero tanti: cosa ci dirà la diretta di Trento Zaksa?

Diretta/ Tours Civitanova (risultato finale 1-3): vittoria esterna per gli italiani!

DIRETTA TRENTO ZAKSA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Zaksa non dovrebbe essere garantita. Tuttavia va ricordato che tutti i match della Champions League di volley maschile sono appannaggio della piattaforma Discovery Plus: il servizio dunque prevede una trasmissione di Trento Zaksa in diretta streaming video, naturalmente riservata a chi ha sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA TRENTO ZAKSA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Trento Zaksa, possiamo già dare per certo che italiani e polacchi saranno le prime due del gruppo, dal momento che vantano 6 punti a testa. Nello specifico, per Trento la prima vittoria è arrivata grazie a un 3-0 casalingo contro i belgi del Decospan VT Menen, seguito dalla vittoria per 1-3 della seconda giornata sul campo dei cechi del ČEZ Karlovarsko. La formula però è quella che vi abbiamo già descritto, per cui la finalista delle ultime due Champions League che arriverà seconda in questo gruppo dovrà passare dalle forche caudine di un turno aggiuntivo di spareggi.

DIRETTA/ Ankara Perugia (risultato finale 1-3): la Safety vince in rimonta

Gli obiettivi quindi sono due: fare il pieno di punti nelle partite contro le due “piccole”, perché ogni dettaglio sarà prezioso, ma naturalmente anche avere la meglio nel doppio confronto al vertice che – salvo appunto sorprese contro le altre due componenti del gruppo – dovrebbe portare al primo posto nel gruppo. Inoltre, anche a prescindere da tutti questi calcoli la rivincita delle ultime due finali di Champions League ci dirà molto sul valore della Itas Trentino: quali risposte ci darà quindi la diretta di Trento Zaksa?











© RIPRODUZIONE RISERVATA