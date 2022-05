DIRETTA TRENTO ZAKSA/ Video streaming tv: l’anno scorso fu un trionfo polacco

DIRETTA TRENTO ZAKSA: L’ANNO SCORSO

In avvicinamento alla diretta di Trento Zaksa, bisogna ricordare cosa era accaduto l’anno scorso quando queste due squadre si erano già incrociate nella finale di Champions League. La Itas aveva vinto il gruppo E davanti a Lokomotiv Novosibirsk, Friedrichshafen e Karlovarsko; nei quarti aveva incrociato Berlino battendola con due vittorie nette (3-0 e 3-1) e poi, esattamente come in questa edizione di Champions League, aveva superato la semifinale-derby contro Perugia riuscendo a resistere al ritorno della Sir Safety al ritorno, con quei due set strappati agli umbri che avevano fatto la differenza.

Lo Zaksa, primo nel gruppo A davanti ai connazionali di Belchatow, se l’erano vista con Macerata: la Lube aveva perso 3-1 all’Eurosuole Forum, vinto 3-0 in Polonia ma purtroppo era stata eliminata al golden set, facendo così procedere i polacchi che in semifinale avevano dato vita a una sfida epica con lo Zenit Kazan. Vittoria per 3-2 all’andata, sconfitta per 3-2 al ritorno ma altro golden set portato a casa: lo Zaksa era così arrivato in finale di Champions League, dove Trento aveva grandi speranze di rivincere il titolo dopo 11 anni ma era caduta per 1-3. Quest’anno le cose andranno meglio per la Itas? La speranza è quella, tra poco lo scopriremo… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TRENTO ZAKSA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta tv di Trento Zaksa sarà trasmessa su Eurosport 2: il canale è disponibile sulla televisione satellitare al numero 211 del vostro decoder, e dunque per assistere al match avrete bisogno di aver sottoscritto un abbonamento al servizio. Ricordiamo comunque che questo canale dovrebbe essere visibile anche su DAZN: dunque la finale di Champions League sarà una visione anche in diretta streaming video per i clienti di questa piattaforma, che potranno attivarla su tutti i dispositivi compatibili ivi compresa una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

TRENTO ZAKSA: FINALE RIVINCITA PER LA ITAS!

Trento Zaksa, in diretta dall’Arena Stozice di Lubiana, si gioca alle ore 21:00 di domenica 22 maggio: finalmente siamo arrivati alla finale della Champions League 2021-2022 di volley maschile, e sarà una vendetta (o almeno il tentativo di centrarla) per l’Itas, che l’anno scorso aveva perso l’ultimo atto della competizione proprio contro la squadra polacca. Dunque, fatto curioso: per la seconda edizione consecutiva la Champions League di volley maschile ci presenta la stessa partita in finale, e questo va chiaramente a onore delle due squadre che sono riuscite a ripetersi, cosa tutt’altro che semplice.

Dobbiamo anche dire che è passato un mese e mezzo da quando si sono disputate le semifinali di Champions League: Trento aveva superato Perugia vincendo il golden set nel match di ritorno, mentre lo Zaksa aveva avuto la meglio nell’altro derby, quello contro lo Jastrzebski che purtroppo aveva estromesso la nostra Civitanova. La diretta di Trento Zaksa sarà entusiasmante: questo a prescindere da come finirà, anche se ovviamente noi non possiamo evitare di dire che ci auguriamo che quest’anno la finale di Champions League prenda la direzione della Itas e dunque del nostro Paese…

DIRETTA TRENTO ZAKSA: RISULTATI E CONTESTO

Si avvicina il momento della diretta di Trento Zaksa, e sale la tensione: la squadra polacca è quella che difende la Champions League, che l’anno scorso aveva vinto in maniera incredibile scrivendo per la prima volta il suo nome nell’albo d’oro del torneo. Una squadra partita sotto traccia, ma che poi via via è cresciuta di colpi fino al successo finale; a piangere era stata la Itas, che oltre un decennio fa è stata una squadra dominante in Champions League vincendone tre consecutive, ma da quel momento non è più riuscita a festeggiare.

Adesso ne ha la possibilità: nel corso di questa stagione la formazione guidata da Angelo Lorenzetti ha già messo in bacheca la Supercoppa Italiana, ma in campionato ha vissuto una tremenda delusione visto che, avanti 3-2 nella semifinale contro Civitanova, ha finito per essere rimontata e battuta. Sembra essere una squadra, questa Trento, che arriva sempre ad un passo dalla gloria ma poi non riesce a stringerla tra le mani; questo ovviamente negli ultimi anni perché in passato i titoli non sono mancati, adesso c’è solo da sperare che nella diretta di Trento Zaksa la Itas sappia finalmente fare quel passo in più andando a vincere la finale di Champions League 2021-2022 di volley maschile…











