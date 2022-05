Diretta Trevisan Fernandez/ Roland Garros 2022 streaming video tv: azzurra nei quarti

DIRETTA TREVISAN FERNANDEZ ROLAND GARROS 2022: PER LA SEMIFINALE!

La diretta Trevisan Fernandez è il match che, ovviamente per quanto ci riguarda, brilla nel programma del Roland Garros 2022 per la giornata di martedì 31 maggio: si giocano i quarti di finale nel torneo dello Slam, e nella parte bassa del tabellone femminile la nostra Martina Trevisan va a caccia della semifinale esattamente come era successo due anni fa. Le analogie ci sono tutte: all’epoca la fiorentina, al primo quarto Slam in carriera, aveva alzato bandiera bianca di fronte alla teenager Iga Swiatek, che poi avrebbe vinto il titolo e che oggi ben conosciamo.

Diretta Roland Garros 2022/ Video streaming tv: Cilic batte Medvedev

Oggi si trova a dividere il campo con Leylah Annie Fernandez, altra giovanissima del circuito. Se vogliamo, la differenza riguarda il fatto che la Swiatek era sostanzialmente una “sconosciuta” al pubblico delle grandi masse: la polacca si sarebbe rivelata al mondo con il trionfo agli Open di Francia, per poi dominare il tennis Wta come appunto stiamo vedendo. La Fernandez è invece arrivata alla finale degli Us Open lo scorso settembre, stupendo tutti: ha perso contro Emma Raducanu, ma intanto dopo 10 mesi è già un bel nome anche se non si è più ripetuta a grandi livelli. Vedremo cosa succederà nella diretta di Trevisan Fernandez, aspettando il quarto del Roland Garros 2022 facciamo un focus sui suoi temi principali…

DIRETTA/ Sinner Rublev (risultato finale 6-1 4-6 0-2 rit.): altro ritiro per Jannik!

DIRETTA TREVISAN FERNANDEZ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL MATCH DEL ROLAND GARROS

Ricordiamo ancora una volta che la diretta tv di Trevisan Fernandez, quarto di finale al Roland Garros 2022, è garantita da Eurosport che trasmetterà a questo punto tutti i match dei due tornei singolari nello Slam di Parigi; l’appuntamento sarà sul televisore “tradizionale” così come sul satellite – in questo caso per gli abbonati – con la possibilità di seguire Trevisan Fernandez in diretta streaming video. Opportunità fornita dalla piattaforma DAZN, accessibile tramite i dispositivi compatibili; infine sul sito ufficiale www.rolandgarros.com troverete tutte le informazioni utili, a cominciare dai boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA ROLAND GARROS 2022/ Video streaming tv: Nadal ai quarti! Alcaraz avanti

DIRETTA TREVISAN FERNANDEZ ROLAND GARROS 2022: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Trevisan Fernandez vedremo dunque se la nostra Martina Trevisan riuscirà a superare i quarti del Roland Garros 2022, a differenza di quanto era accaduto nell’edizione giocata in autunno. La fiorentina intanto ci arriva dopo aver messo in bacheca il primo titolo Wta (a Rabat) e consapevole dei suoi mezzi, come ha mostrato nei match precedenti (agli ottavi ha vinto una battaglia contro Aliaksandra Sasnovich, evitando di giocare il terzo set). Non è però da meno la Fernandez, che dopo quella storica finale a Flushing Meadows ha dovuto convivere con le aspettative e le pressioni.

Non sempre ci è riuscita, ma se non altro lo scorso marzo ha vinto il secondo titolo pro (ripetendo il successo di Monterrey nel 2021) e comunque ha sempre mantenuto un passo accettabile, a differenza magari di quella Emma Raducanu che a New York l’aveva battuta. Sarà un duello soprattutto tattico: sia Trevisan che Fernandez sono mancine e “piccoline” (ufficialmente tre centimetri di differenza, ma nessuna delle due raggiunge il metro e 70), dunque non possiamo aspettarci una battaglia a tutto braccio anche se la canadese ha mostrato di potersi aprire il campo con dritti raffinati e anche potenti. La speranza naturalmente è che alla fine sia la nostra giocatrice ad arrivare in semifinale al Roland Garros 2022…











© RIPRODUZIONE RISERVATA