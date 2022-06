Diretta Trevisan Gauff/ Roland Garros 2022 streaming video tv: semifinale storica!

DIRETTA TREVISAN GAUFF ROLAND GARROS 2022: MARTINA PER LA STORIA!

la diretta Trevisan Gauff è il grande appuntamento con la storia: giovedì 2 giugno la nostra Martina Trevisan gioca la semifinale del Roland Garros 2022. Un appuntamento che due anni fa aveva soltanto sfiorato: al termine di una grande corsa era stata eliminata da Iga Swiatek, astro nascente che avrebbe poi vinto il torneo e che in questo inizio di 2022 ha fatto vedere quanto in alto possa arrivare. Oggi invece la Trevisan ha un’occasione enorme: dopo aver battuto Leylah Fernandez in tre set la fiorentina gioca contro un’altra teenager, la diciottenne Coco Gauff che invece ha fatto fuori Sloane Stephens, e come lei è alla prima semifinale Slam.

Età diverse (11 anni di differenza), percorsi diversi perché, se la Trevisan è emersa tardi come spesso succede nel tennis italiano (soprattutto al femminile), la Gauff sin dalla tenerissima età è stata considerata una campionessa in erba, ha effettivamente confermato il suo potenziale ma ora si trova al guado tra la possibilità di diventare una campionessa o rimanere un’ottima giocatrice e nulla più, detto che il tempo è dalla sua parte. Vedremo presto quello che succederà nella diretta di Trevisan Gauff, aspettando la diretta del Roland Garros 2022 facciamo qualche valutazione sui temi principali che sono legati a questo match.

DIRETTA TREVISAN GAUFF STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA SEMIFINALE DEL ROLAND GARROS 2022

La diretta tv di Trevisan Gauff, la semifinale del Roland Garros 2022, sarà trasmessa come tutti i match del torneo su Eurosport, che ne detiene l’esclusiva: trovate questo canale sulla vostra televisione ma potrete accedervi anche tramite il decoder di Sky (qui in caso siate abbonati) al numero 210. Il servizio di diretta streaming video di Trevisan Gauff è invece garantito dalla piattaforma DAZN, perché Eurosport fa parte di questo pacchetto: i clienti potranno quindi utilizzare i dispositivi compatibili per accedere al servizio, mentre sul sito www.rolandgarros.com troverete tutte le informazioni utili sul match, a cominciare dal boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA TREVISAN GAUFF ROLAND GARROS 2022: RISULTATI E CONTESTO

Non si può non chiamare appuntamento con la storia: la diretta Trevisan Gauff è questo, perché una semifinale Slam lo è in senso assoluto e poi la nostra Martina Trevisan gioca la prima in carriera, esattamente come Coco Gauff. Chi vincerà insomma potrà fregiarsi della prima finale in un Major, che arriverebbe prestissimo per la statunitense mentre relativamente tardi per la fiorentina, che certamente si trova già nella seconda parte di una carriera che in principio (anche a causa di qualche problema emerso in seguito) non le ha dato troppe soddisfazioni, ma che poi Martina è stata brava a girare del tutto conquistando appunto i quarti del Roland Garros due anni fa, e a maggio finalmente anche il primo titolo Wta.

Difficile dire chi possa vincere: rispetto al match contro Leylah Fernandez, la Trevisan troverà dall’altra parte della rete un’avversaria che sa giocare di potenza e aprirsi molto bene il campo, sulla terra rossa forse questa strategia paga meno ma è pur vero che Coco ha già vinto un titolo su questa superficie (tra l’altro a Parma, l’anno scorso). A 18 anni è ancora difficile inquadrare la statunitense, come lo era per tutte le teenager esplose sulla scena; la Gauff sembra tuttavia avere il savoir faire giusto per non rimanere una meteora, e infatti a dispetto della giovanissima età è comunque sulla breccia da tempo. Noi chiaramente facciamo il tifo per Martina Trevisan, poi vedremo quello che succederà…











