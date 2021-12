Diretta Treviso Aek Atene/ Streaming video tv: missione primato (Champions League)

DIRETTA TREVISO AEK ATENE: PER IL PRIMO POSTO!

Treviso Aek Atene è in diretta dal PalaVerde, e si gioca alle ore 20:00 di mercoledì 22 dicembre: nell’ultima giornata del gruppo D di basket Champions League 2021-2022 la NutriBullet gioca una partita importante, perché una vittoria contro i greci (già nettamente battuti all’andata) potrebbe significare vincere il girone e dunque saltare il complicato turno del play-in, volando direttamente nella seconda fase a gironi della competizione e risparmiandosi due o tre partite in un momento della stagione in cui invece poter fare la differenza in campionato.

Una Treviso che nel corso dell’annata è stata piuttosto ondivaga: ha fatto generalmente bene in Champions League e si può dire lo stesso del campionato – dove ha perso all’overtime a Brindisi, domenica scorsa – pur forse con qualche battuta d’arresto di troppo. Vedremo quindi cosa succederà nella diretta di Treviso Aek Atene, che si gioca tra poco; mentre aspettiamo possiamo sicuramente fare un focus circa i temi principali che potrebbero emergere dalla serata del PalaVerde.

DIRETTA TREVISO AEK ATENE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Treviso Aek Atene non dovrebbe essere disponibile: la Champions League di basket è una prerogativa della televisione di stato, che però non ha attualmente in programma questa partita. Di conseguenza, per avere le informazioni utili del caso in assenza di un servizio di diretta streaming video (che potrebbe aprire la FIBA, sul proprio canale YouTube) vi dovrete rivolgere agli account ufficiali della società pugliese (su Twitter in particolar modo, ma anche su Facebook) o anche al sito championsleague.basketball, con tabellino play-by-play e boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA TREVISO AEK ATENE: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Treviso Aek Atene si gioca in un contesto sostanzialmente definito: abbiamo già le tre squadre qualificate in Champions League e i greci non hanno più stimoli perché sono eliminati, ma adesso si tratta di scoprire se la NutriBullet sarà in grado di evitare il play-in. Cosa serve ai veneti perché sia così? Innanzitutto vincere – al momento la squadra è seconda in classifica – ma poi anche la sconfitta del Falco Szombathély: se gli ungheresi dovessero cadere contro il Vef Rifa, che è già sicuro del terzo posto e dunque di dover giocare il turno di spareggio, a quel punto Treviso farebbe valere la migliore differenza canestri nei confronti dell’attuale capolista, opererebbe il sorpasso e volerebbe direttamente al secondo girone. Per Max Menetti cambierebbe tutta la vallata: avrebbe di fatto un mese di riposo extra dagli impegni europei e si potrebbe concentrare esclusivamente sul campionato, con un inizio di gennaio che lo porterà alla volata per entrare nella Final Eight di Coppa Italia. La speranza dunque è che Treviso si prenda la vittoria questa sera, ma poi non dipenderà esclusivamente da lei…



