Diretta Treviso Brescia/ Streaming video tv: Menetti vuole lanciarsi (basket A1)

Treviso Brescia, in diretta dal PalaVerde, si gioca alle ore 17:30 di domenica 17 novembre: è una delle partite che rientrano nel programma della nona giornata per il campionato di basket Serie A1 2019-2020. Le cose vanno bene per la Germani, che arriva dall’impegno di Eurocup contro Badalona e adesso riprende la marcia in un campionato che la vede occupare il terzo posto in classifica, lanciata verso quel posto nei playoff che era sfuggito lo scorso anno ma che sicuramente è un obiettivo concreto per la società lombarda. Per quanto riguarda la De’ Longhi, la corsa verso la salvezza (primo traguardo, poi eventualmente si penserà ai playoff) si sta complicando: la sconfitta del PalaDozza contro la Virtus Bologna ha lasciato i veneti con sole tre squadre alle loro spalle, e adesso bisogna anche sperare che non arrivi qualche striscia da parte delle rivali. Aspettiamo dunque la diretta di Treviso Brescia, nel frattempo possiamo valutare alcuni dei temi principali legati a questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Brescia non è una di quelle disponibili per questo turno di campionato: l’appuntamento per tutti gli appassionati è dunque quello con la piattaforma Eurosport Player che, come sappiamo, fornisce ai suoi abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A1 (e non solo) tramite il servizio di diretta streaming video. Sul sito www.legabasket.it troverete invece le informazioni utili, come la classifica del campionato ma anche il tabellino play-by-play e le statistiche di squadre e giocatori.

DIRETTA TREVISO BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

Treviso Brescia è una partita che potrebbe lanciare una delle due squadre: la Germani, che la scorsa settimana ha ottenuto una vittoria convincente contro Varese, può addirittura pensare di contendere il secondo posto (attualmente di Brindisi) in uno scenario che vede tante squadre equivalersi aspettando che le big (Milano e Venezia) prendano finalmente il ritmo giusto. Bisogna approfittare di questo momento per guadagnare punti utili a centrare l’obiettivo, e la Leonessa lo sa fin troppo bene; per adesso le cose stanno andando bene alla squadra di Vincenzo Esposito, meno a Massimiliano Menetti che ha già vinto tre partite in campionato ma deve ancora fare il salto di qualità. Al PalaDozza sono arrivati segnali di risveglio; in questo momento battere la Virtus Bologna è un’impresa titanica per qualunque squadra di Serie A1 ma se non altro Treviso ha dimostrato di potersela giocare con intensità e ha messo in mostra alcune buone individualità. Un successo interno contro un’avversaria di livello sarebbe utile anche dal punto di vista psicologico, per lanciare definitivamente la De’ Longhi; vedremo se i veneti saranno in grado di accontentare il pubblico del PalaVerde.



