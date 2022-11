Diretta Treviso Brescia/ Streaming video tv: morale basso per entrambe! (basket A1)

DIRETTA TREVISO BRESCIA: NUTRIBULLET NEI GUAI!

Treviso Brescia sarà diretta dagli arbitri Guido Giovannetti, Edoardo Gonella e Andrea Valzani: alle ore 20:30 di sabato 5 novembre si gioca per la 6^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. È una partita che per entrambe le squadre si prospetta importante: soprattutto per la Nutribullet, che gioca in casa e ha vinto una sola volta in questo avvio di stagione, conoscendo una situazione già parecchio complessa che non è stata migliorata domenica scorsa, quando Treviso ha lottato con grande orgoglio ma ha comunque perso sul parquet di Varese, lasciando per strada una occasione bella e potenziale.

Brescia invece sembra abbonata ai finali in volata che si concludono male: è successo anche contro Pesaro (in casa) ma poi anche in Eurocup la Germani è caduta sul filo di lana contro Bourg en Bresse, non riuscendo a spezzare l’imbattibilità europea della squadra francese. C’è insomma voglia di riscatto al PalaVerde, e a noi non resta che scoprire cosa succederà nella diretta di Treviso Brescia; mentre aspettiamo che si alzi la palla a due possiamo fare la nostra solita valutazione sui temi principali che ci verranno riservati da questa partita, come già detto molto delicata per entrambe le squadre.

DIRETTA TREVISO BRESCIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Brescia sarà garantita da Eurosport 2: il canale fa parte del bouquet della televisione satellitare e sarà quindi un’esclusiva riservata agli abbonati, che dovranno selezionare il numero 211 sul loro decoder. In assenza di questa opzione, ricordiamo che tutte le partite del campionato di Serie A1 sono fornite dal portale Eleven Sports: in questo caso la visione sarà in diretta streaming video e potrete scegliere l’abbonamento oppure l’acquisto on demand. Ricordiamo infine che sul sito ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, avrete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA TREVISO BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

Avremo tra poco la palla a due di Treviso Brescia: la Nutribullet in questa stagione ha confermato come coach Marcelo Nicola, che aveva preso il posto di Max Menetti conducendo la squadra alla salvezza. Tuttavia l’argentino non è ancora riuscito a fare la svolta giusta: sicuramente Treviso ha risolto qualche problema lungo la strada ed ha saputo per esempio migliorare la sua fase offensiva, ma contro Varese ha comunque subito la qualità dell’attacco della Openjobmetis e, pure in vantaggio all’intervallo lungo, non ha saputo gestire la situazione perdendo una partita che avrebbe potuto far fare un salto di qualità importante sul piano psicologico.

Brescia invece ha un problema sui finali punto a punto, perché a questo punto abbiamo il terzo indizio: la Germani aveva già perso in volata al Mediolanum Forum e contro Brindisi, poi si è ripetuta nell’ultima giornata contro Pesaro. Certo, è sempre complesso utilizzare i se, ma magari con maggiore sangue freddo la Leonessa avrebbe oggi 10 punti in classifica e sarebbe imbattuta al primo posto, questo ci dice il parquet e sicuramente Alessandro Magro può trarre spunti positivi anche da queste sconfitte, perché la sua Brescia ha sempre lottato fino all’ultimo possesso e dunque potenzialmente potrebbe battere chiunque. Alla fine, purtroppo per lui, contano però le vittorie che si mettono in cascina e Brescia ne ha due su cinque…











