Diretta Treviso Brescia streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la prima giornata di basket Serie A1.

DIRETTA TREVISO BRESCIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Con la diretta Treviso Brescia che sta per prendere il via bisogna per forza di cose tornare sulla grande impresa timbrata a luglio da Alessandro Rossi, nuovo allenatore della NutriBullet. La sua Italia U20 ha aperto gli Europei di categoria battendo il Belgio, poi ha perso contro la Germania ma ha vinto la partita decisiva per la qualificazione agli ottavi contro l’Ucraina; da qui una cavalcata imperiosa con il +43 rifilato all’Islanda e il successo su Israele, ma soprattutto le straordinarie imprese contro Serbia in semifinale e Lituania in finale, andando a prendersi un titolo che agli azzurrini Under 20 mancava da 12 anni.

Rossi dunque ha sostituito in panchina Frank Vitucci, che a dire il vero ha preso l’addio a Treviso non troppo bene; ha parlato di alti e bassi, ma di aspetti negativi che nella decisione hanno influito più delle cose positive che ci sono state. Ad ogni modo, la NutriBullet ha scelto di affidare la sua squadra a un allenatore giovane ma che ha già dimostrato di saper vincere, adesso come detto per lui torna il contesto di Serie A1 già vissuto con Scafati e allora tuffiamoci nel suo esordio con la diretta Treviso Brescia, la cui palla a due sta davvero per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

TREVISO BRESCIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ci sarà modo di assistere alla diretta Treviso Brescia soltanto sul portale LBA Tv: si tratterà quindi di una diretta streaming video, nessuna messa in onda sui canali della tv.

TREVISO BRESCIA: NUOVI INIZI!

Eccoci quasi alla diretta Treviso Brescia, una partita che ci farà compagnia al PalaVerde a partire dalle ore 17:30 di domenica 5 ottobre 2025 e si gioca per la prima giornata di basket Serie A1 2025-2026. Nuovi inizi per due, anche se partendo da contesti diversi; comunque, entrambe hanno cambiato allenatore.

A Treviso hanno evidentemente deciso che il progetto legato a Frank Vitucci non potesse portare troppo lontano: in effetti il coach veneziano ha mancato sempre la qualificazione ai playoff, a volte per sfortuna o altre per demeriti, ma comunque dalla NutriBullet in tanti si aspettavano qualche cosa in più.

Brescia invece è riuscita a sublimare una crescita costante, passata anche dalla rinuncia all’Europa, con la prima finale scudetto della sua storia, che in qualche modo ha seguito la conquista della Coppa Italia; poco dopo però Peppe Poeta ha salutato, per tornare ad aprire un ciclo all’Olimpia Milano.

Quindi stiamo parlando di due società che hanno come base due realtà molto diverse, almeno per il momento, ma che allo stesso modo si devono un po’ riscoprire; adesso noi capiremo innanzitutto cosa succederà nella diretta Treviso Brescia che sarà già molto intrigante, ci sarà tutto il tempo per aprire valutazioni più ampie sulle due squadre.

DIRETTA TREVISO BRESCIA: VENETI IN RIPRESA?

Anzitutto dunque dobbiamo presentare nella diretta Treviso Brescia i due nuovi allenatori: a dire il vero abbiamo già conosciuto quello della Germani, perché Matteo Cotelli è in continuità con Poeta ma soprattutto ha fatto il suo esordio in Supercoppa, vincendo la semifinale contro Trento e poi piegandosi a un’Olimpia Milano che, quando in palla, rimane superiore a conferma di quello che è il grande tema per la Brescia di oggi, ovvero una squadra assolutamente competitiva per arrivare in fondo ma che poi si trova a dover giocare almeno contro una delle sue super corazzate, come si è visto lo scorso anno.

Treviso invece dopo la separazione da Vitucci ha scelto di affidarsi ad Alessandro Rossi: molto giovane – 32 anni – già allenatore di Scafati in Serie A1, soprattutto il grande condottiero della nazionale Under 20 che ha vinto un’incredibile medaglia d’oro agli Europei, dunque lo possiamo definire un po’ il coach del momento che però adesso si ritrova a dover gestire un campionato nel quale ai tempi era durato appena sei giornate. Riuscirà a vincere anche questa sfida? Intanto vedremo la diretta Treviso Brescia, che potrebbe già portare qualche soddisfazione anche se si tratta di una partita molto difficile.