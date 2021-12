Diretta Treviso Brescia/ Streaming video tv: posticipo per i playoff, basket

DIRETTA TREVISO BRESCIA: SFIDA TRA SUPERSTITI!

Treviso Brescia, in diretta dal Palaverde di Villorba (Treviso), si giocherà alle ore 20.00 di questa sera, lunedì 27 dicembre 2021, come posticipo della tredicesima giornata della Serie A di basket che ha caratterizzato ieri il giorno di Santo Stefano. La chiusura è comunque più che stuzzicante, perché la diretta di Treviso Brescia ci offrirà lo scontro tra due formazioni che condividono l’obiettivo della qualificazione per la Final Eight di Coppa Italia e poi per i playoff.

La Nutribullet Treviso Basket arriva da una sconfitta di misura a Brindisi, dove i veneti hanno ceduto solamente al supplementare, ma a quota 12 punti in classifica è naturalmente pienamente in corsa per un posto fra le prime otto che tuttavia è l’obiettivo anche della Germani Brescia, che vincendo domenica scorsa il derby lombardo contro Cremona è salita a quota 10 punti. Tra sognare i playoff e doversi guardare alle spalle il confine è labile: cosa succederà in Treviso Brescia?

DIRETTA TREVISO BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Brescia sarà disponibile per gli abbonati sul canale Eurosport 2, possibilità che va ad aggiungersi alla diretta streaming video (offerta sempre a pagamento) tramite Discovery +, che è la “casa” di tutte le partite del campionato di Serie A di basket.

DIRETTA TREVISO BRESCIA: IL CONTESTO

Abbiamo già evidenziato l’importanza del match che ci attende nella diretta di Treviso Brescia. La Nutribullet di coach Max Menetti vuole rialzarsi subito dalla amara sconfitta per 99-95 dopo un tempo supplementare a Brindisi. La prestazione in Puglia è stata molto positiva per Treviso, capace di lottare per 45 minuti sul campo di una squadra sulla carta più quotata in particolare grazie ai 62 punti in tre di Dimsa (26), Russell (20) e Sims (16), ma infine è maturata una sconfitta dalla quale rialzarsi subito per non mettere a rischio il posto fra le prime otto in classifica.

La Germani Brescia di coach Magro arriva invece dalla netta vittoria per 86-73 nel derby lombardo contro Cremona, con un fantastico Della Valle autore di 23 punti (e anche di sette assist) come uomo copertina. La posizione della Leonessa è delicata: la zona playoff è vicina, ma pure gli ultimi posti non sono lontani. Vincere o perdere aprirebbero due prospettive molto diverse: Brescia saprà regalarsi una fine d’anno serena?



