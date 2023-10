DIRETTA TREVISO BRESCIA/ Video streaming tv: Deishuan Booker protagonista (basket A, 7 ottobre 2023)

DIRETTA TREVISO BRESCIA: IL PROTAGONISTA

Come protagonista nella diretta di Treviso Brescia vogliamo indicare Deishuan Booker: ruolo sempre importante quello del playmaker, soprattutto se parliamo della piazza veneta che nell’epoca Benetton ha visto indossare la maglia biancoverde giocatori come Vinny Del Negro (e basterebbe questo nome), Petar Naumoski, Tyus Edney, Massimo Bulleri e tanti altri ancora, campioni veri che hanno portato in dote titoli nella bacheca trevigiana. Nelle ultime stagioni targate NutriBullet Treviso ha comunque avuto elementi importanti: per due stagioni DeWayne Russell, poi l’anno scorso Ike Iroegbu che ha firmato per Girona nel corso dell’estate.

Playmaker con punti nelle mani, e leader in campo; per questa stagione Frank Vitucci ha chiesto e ottenuto di portare D’AngeloHarrison da Brindisi, ma le chiavi della squadra sono in mano a Booker che ha esordito, nella sconfitta di Milano, con 13 punti e 10 assist, tirando con il 25% dall’arco ma anche 2/3 da 2 punti, e con 5 palle perse. Sicuramente qualcosa da rivedere nella gestione, ma in 26 minuti Deishuan Booker ha già mostrato di poter essere il degno sostituto di Iroegbu; questo, a patto che la continuità resti tale e una prima prova di ciò l’avremo tra poche ore nella partita contro Brescia. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TREVISO BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Brescia sarà trasmessa su Eurosport, dunque appuntamento riservato agli abbonati della televisione satellitare perché questo canale fa parte del decoder di Sky, per la precisione al numero 210. Va poi ricordato che tutto il campionato di basket Serie A1 per questa stagione viene fornito da DAZN: anche in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma per la visione in diretta streaming video. Aggiungiamo infine che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

AMBIZIONI DA PLAYOFF!

Treviso Brescia sarà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Gabriele Bettini e Simone Patti: siamo al PalaVerde di Villorba alle ore 20:30 di sabato 7 ottobre, nell’anticipo della seconda giornata di basket Serie A1 2022-2023. Si affrontano due squadre che hanno avuto un esordio diverso in campionato: Brescia è riuscita a battere Pesaro in volata e così ha ottenuto una vittoria davanti al proprio pubblico, dimostrando di dover ancora sistemare qualcosa ma comunque prendendosi i due punti che erano la cosa più importante.

Treviso invece ha perso al Mediolanum Forum contro la Milano campione d’Italia, ma in maniera onorevole e restando in partita fino all’ultimo: per la NutriBullet già qualche segnale interessante, il nuovo allenatore Frank Vitucci conosce molto bene l’ambiente e questa è la grande speranza, in termini di crescita e salto di qualità, della società. Adesso vedremo quello che succederà nella diretta di Treviso Brescia, aspettando che al PalaVerde si giochi proviamo ad approfondire ancor più i temi portanti di questa partita di Serie A1.

DIRETTA TREVISO BRESCIA: SITUAZIONE E CONTESTO

Avremo tra poco la diretta di Treviso Brescia: sulla carta questa potrebbe essere una partita tra due squadre che lanciano la loro candidatura ai playoff, ma è anche vero che nelle ultime due stagioni la NutriBullet ha dovuto pensare a salvarsi e lo ha fatto con grande affanno, non riuscendo a ricalcare quel campionato che aveva invece giocato nel 2021, dopo la stagione da neopromossa cancellata dal lockdown. Il ritorno di Vitucci e gli arrivi di D’Angelo Harrison e Ky Bowman possono essere la spinta in più, e al PalaVerde questa sera si andrà per forza di cose a caccia della prima vittoria.

Brescia quest’anno ha scelto di non giocare le coppe, dopo aver raggiunto gli ottavi dell’ultima Eurocup: una decisione ponderata, sia per evitare spese con le trasferte che per provare a concentrarsi sulla dimensione nazionale. Quest’anno si potrebbe andare a difendere la Coppa Italia vinta incredibilmente lo scorso febbraio, e poi chiaramente ci sarà la corsa alla conferma nei playoff; Alessandro Magro per questo ambiente può essere una garanzia, vedremo come andrà questa sera.











