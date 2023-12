DIRETTA/ Treviso Brindisi (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, si comincia! (3 dicembre 2023)

DIRETTA TREVISO BRINDISI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Siamo finalmente giunti alla diretta di Treviso Brindisi: ultima spiaggia per Frank Vitucci, nel frattempo si è anche mossa la società veneta che ha deciso di risolvere i contratti di Deishuan Booker e James Young, evidentemente anche nel tentativo di cambiare le rotazioni del coach e sparigliare le carte. I due avrebbero dovuto rappresentare uomini di punta del progetto, ma hanno deluso: per Booker 10,5 punti e 4,1 assist ma con un pessimo 24,1% dall’arco e anche 2,6 palle perse, per Young invece 9,7 punti e 2,4 rimbalzi, qui il dato davvero negativo sta nel 36% da 2 punti unito al 33,3% dalla lunga distanza.

DIRETTA/ Pesaro Treviso (risultato finale 95-76): grande prova casalinga! (basket A1, 26 novembre 2023)

La cosa curiosa, se vogliamo, è che Young ha trovato squadra immediatamente dopo: ha firmato con Varese, altro club che sta vivendo un periodo poco brillante, e dunque vedremo se eventualmente l’ala ex NBA e D-League riuscirà a trovare il suo elemento nella Openjobmetis. Treviso intanto valuterà altre decisioni in sede di mercato ma per il momento Vitucci dovrà chiedere sforzo extra a chi è rimasto, cominciando da D’Angelo Harrison e Ky Bowman rientrato di recente: mettiamoci comodi e vediamo quello che succederà sul parquet del PalaVerde, dove è tutto pronto e la palla a due di Treviso Brindisi sta davvero per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Brindisi Virtus Bologna (risultato finale 83-75): cade la capolista

DIRETTA TREVISO BRINDISI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Brindisi non è una delle tre che per questa decima giornata di Serie A1 vengono trasmesse sui canali della nostra televisione. Va però ricordato che c’è un altro modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

DIRETTA/ Treviso Napoli (risultato finale 76-79): Mezzanotte 20 punti (basket A1, 19 novembre 2023)

TREVISO BRINDISI: PER NON AFFONDARE!

Treviso Brindisi, che viene diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Andrea Bongiorni e Denis Quarta, si gioca alle ore 17:30 di domenica 3 dicembre: nella decima giornata di basket Serie A1 2023-2024 abbiamo la sfida diretta tra le ultime due della classifica, e dunque un match delicatissimo. Brindisi però ci arriva avendo finalmente vinto la prima partita: grande colpo quello della Happy Casa che ha battuto la Virtus Bologna, un ottimo modo per sbloccarsi e, questa è la speranza di Dragan Sakota, iniziare finalmente la scalata verso una salvezza che al momento appare ancora molto difficile.

A Treviso invece è notte fonda: sconfitta nettamente a Pesaro, la NutriBullet rimane l’unica squadra ancora a zero punti e ha anche iniziato a mettere mano al suo roster, con le risoluzioni di Deishuan Booker e James Young. Per il momento Frank Vitucci è confermato, ma dalle indiscrezioni filtra che la diretta di Treviso Brindisi sia il vero banco di prova; vedremo allora cosa succederà tra poche ore sul parquet del PalaVerde, nel frattempo possiamo fare le solite considerazioni sui temi principali che potrebbero emergere dalla partita di campionato.

DIRETTA TREVISO BRINDISI: SITUAZIONE E CONTESTO

Nell’approcciarci alla diretta di Treviso Brindisi dobbiamo dire che il fatto che questa sia una sfida salvezza è davvero sorprendente: non c’erano segnali che lasciassero intendere che due squadre simili potessero affondare all’inizio della stagione, certo non una Brindisi che tra alti e bassi aveva sempre dimostrato, nella lunga era di Vitucci, di potersi giocare i playoff e a volte recitare anche il ruolo della mina vagante, come nello straordinario anno in cui la Happy Casa ha raggiunto addirittura la semifinale.

Anche Treviso però ha avuto un calo netto e poco pronosticabile: anche in questo caso bisogna parlare di Vitucci, perché il ritorno del coach al PalaVerde sembrava essere il segnale di rinnovate ambizioni e di un salto di qualità a caccia di quella post season centrata nel 2021, dopo la quale ci sono state due annate poco brillanti. Invece non è successo questo, anzi Treviso si trova appunto ultima in classifica e senza vittorie: per la NutriBullet salvarsi rappresenta già un’impresa non da poco, oggi l’occasione per risalire la corrente è davvero di quelle da non perdere e allora vedremo…











© RIPRODUZIONE RISERVATA