Diretta Treviso Cantù/ Streaming video tv: ecco il recupero di Serie A

DIRETTA TREVISO CANTÙ: SFIDA EQUILIBRATA

Treviso Cantù, in diretta dal Palaverde di Villorba (Treviso) alle ore 18.00 di questa sera, mercoledì 18 novembre 2020, si gioca come recupero per la quinta giornata della Serie A di basket. Profuma di storia la diretta di Treviso Cantù, due realtà che in vari periodi hanno fatto la storia del basket italiano e anche internazionale. Gli anni migliori però sono ormai alle spalle sia per la De’ Longhi Treviso Basket sia per la Acqua San Bernardo Cantù, che condividono come obiettivo fondamentale la salvezza, anche se naturalmente le gerarchie sono ancora molto fluide e nulla vieta di pensare a qualcosa in più. Difficile fare troppi calcoli soprattutto parlando di queste due formazioni, dal momento che Treviso e Cantù hanno rinviato ben tre partite finora e questo è per entrambe il primo recupero. Veneti e lombardi dunque finora hanno giocato appena cinque partite su otto, con un bilancio per entrambe di due vittorie e tre sconfitte. Chi vince risale, chi perde dovrà stare molto attento alle proprie spalle.

DIRETTA TREVISO CANTÙ IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Cantù non sarà garantita, tuttavia anche questa partita come tutte quelle del campionato di basket sarà visibile in diretta streaming video tramite il servizio fornito da Eurosport Player, ormai punto di riferimento per tifosi ed appassionati. Per chi non fosse abbonato, i riferimenti saranno naturalmente il sito della Lega Basket con il tabellino live score e anche siti e social ufficiali delle due società.

DIRETTA TREVISO CANTÙ: IL CONTESTO

Verso la diretta di Treviso Cantù, abbiamo detto che questo recupero della Serie A di basket descrive molto bene le difficoltà dello sport nel mezzo della pandemia di Coronavirus. Cinque partite su otto disputate, vuol dire quasi il 40% di rinvii per Treviso e Cantù, che almeno non sono impegnate nelle Coppe europee, altrimenti incastrare tutti i recuperi sarebbe diventata un’impresa molto difficile. Per Cantù il ritorno in campo è stato domenica, in occasione del derby perso 71-89 contro Milano, facendo comunque eccellente figura almeno per metà partita, prima di cedere inesorabilmente alla distanza. Treviso invece di recente ha colto una bella vittoria sul campo della Fortitudo Bologna, ma per trovare la penultima partita giocata dai veneti dobbiamo tornare indietro addirittura di un mese: certamente non è una situazione facile, ma purtroppo in questo campionato ci si deve adattare per la sopravvivenza dell’intero sistema.

