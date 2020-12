Diretta Treviso Cremona/ Streaming video tv: recupero nell’8^ giornata (basket A1)

DIRETTA TREVISO CREMONA: VANOLI LANCIATA!

Treviso Cremona, in diretta dal PalaVerde, si gioca alle ore 19:00 di mercoledì 16 dicembre: originariamente prevista nella 8^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021, era stata rinviata a causa del solito problema legato ai focolai di Coronavirus e si recupera dunque questa sera. È passato un po’ di tempo perché nel mezzo c’è stata anche la sosta per le nazionali; nel frattempo la De’ Longhi ha trovato ritmo e, anche nella sconfitta in volata contro Sassari, ha mostrato di aver sviluppato un amalgama di grande qualità che le consente di rivaleggiare per un posto nei playoff con le migliori del lotto, dunque questa sera in casa si andrà a caccia della continuità. Il grande salto in avanti però lo ha avuto la Vanoli, capace di andare a dominare sul campo di Reggio Emilia: forse Paolo Galbiati ha trovato realmente la formula giusta per andare a prendersi uno dei primi otto posti nella classifica. Aspettiamo adesso che arrivi il momento della diretta di Treviso Cremona, nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione dei temi principali legati alla partita.

DIRETTA TREVISO CREMONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, non è prevista una diretta tv di Treviso Cremona: l’unico modo per seguire la partita di Serie A1 resta dunque quello con la piattaforma Eurosport Player, che la fornisce in diretta streaming video a tutti i suoi abbonati. Noi possiamo anche ricordare l’appuntamento con il sito ufficiale www.legabasket.it, che mette a disposizione la consultazione libera di informazioni utili come il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori e delle squadre, la classifica del torneo e i contenuti multimediali.

DIRETTA TREVISO CREMONA: RISULTATI E CONTESTO

Si avvicina il momento di Treviso Cremona, e non c’è davvero pace per la Vanoli: dopo la straripante vittoria della Unipol Arena la squadra lombarda è stata nuovamente costretta a fermarsi, questa volta perché avrebbe dovuto giocare contro Roma che nel frattempo è stata esclusa (meglio: si è esclusa) dal campionato. I punti guadagnati sono arrivati virtualmente, nel senso che sono stati tolti agli avversari che avevano battuto la Virtus; Paolo Galbiati però avrebbe preferito essere in campo per dare continuità concreta al momento, che ha portato Cremona anche a demolire Cantù e ad avere così 8 punti in classifica e dunque ad insediarsi nella corsa per i playoff. Anche la De’ Longhi ci spera, perché come detto Max Menetti sta trovando la quadra: grazie alla crescita dei suoi giocatori chiave i veneti hanno prima battuto Pesaro e poi fatto partita pari con la corazzata Sassari, uscendo sconfitti dal PalaSerradimigni ma con la convinzione di poter essere una mina vagante di assoluto valore. Dunque, sarà interessante scoprire quello che succederà tra poche ore sul parquet del PalaVerde…

