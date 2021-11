DIRETTA TREVISO FALCO SZOMBATHELY/ Video streaming tv: il pensiero di Max Menetti

DIRETTA TREVISO FALCO SZOMBATHELY: PARLA MENETTI

In avvicinamento alla diretta di Treviso Falco Szombathely, ci sembra giusto tornare virtualmente in Grecia per leggere le parole in sala stampa di Coach Max Menetti dopo la splendida vittoria nella seconda giornata di Champions League sull’Aek Atene della sua NutriBullet Treviso: “La nostra prima vittoria europea in trasferta, per noi e per il club una grandissima soddisfazione, contro un avversario che tre anni fa ha vinto la Champions League. Loro hanno mischiato le carte presentando quintetti un pò strani, ma il nostro approccio alla gara è stato giusto e abbiamo fatto bene i primi 20′.

Purtroppo nel secondo tempo abbiamo rischiato dopo aver mollato soprattutto a livello difensivo, farli rientrare in partita sarebbe stato pericoloso. Poi, nell’ultimo quarto, siamo stati bravi. Vittoria di squadra, di una squadra che se continua a capire che ogni volta ci sarà spazio per tutti e che soprattutto abbiamo le carte per essere protagonisti con tutti e levarci delle soddisfazioni. Questi quindici punti di scarto che abbiamo portato via saranno di sicuro importanti quando l’Aek Atene verrà al PalaVerde”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TREVISO FALCO SZOMBATHELY STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Falco Szombathely non dovrebbe essere garantita questa sera, dunque il principale riferimento sarà il canale YouTube della Basketball Champions League, che fornisce la diretta streaming video di tutte le partite della combinazione.

TREVISO FALCO SZOMBATHELY: GRANDE SFIDA!

Treviso Falco Szombathely, in diretta dal Palaverde di Villorba (Treviso), si gioca alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 3 novembre 2021, per la terza giornata del girone D della stagione regolare della Champions League di basket 2021-2022. Si dovrebbe trattare di una partita davvero di lusso, perché la diretta di Treviso Falco Szombathely metterà di fronte due squadre che finora hanno sempre vinto e sono ancora entrambe a punteggio pieno in classifica.

La NutriBullet Treviso finora ha vinto due partite su due, un bell’impatto sulla competizione cercando di riannodare i fili della storia fra la città di Treviso e il grande basket internazionale, anche se naturalmente il paragone con gli anni della Benetton resta al momento fuori luogo. Attenzione agli ungheresi del Falco Szombathely, perché in palio c’è il primato e una ipoteca sulla qualificazione: che cosa succederà questa sera in Treviso Falco Szombathely?

DIRETTA TREVISO FALCO SZOMBATHELY: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Treviso Falco Szombathely, abbiamo naturalmente già evidenziato che in questa Champions League i veneti e gli ungheresi finora hanno fatto molto bene e guidano a braccetto la classifica del girone D. La NutriBullet ha esordito nel tabellone principale vincendo per 91-85 contro i lettoni del VEF Riga, un ottimo debutto per Treviso che nella seconda giornata ha fatto ancora meglio, perché i veneti sono andati a vincere con un netto e convincente 77-92 sul campo dell’Aek Atene per rimanere in vetta al girone.

Passando a dire qualcosa anche circa gli avversari di questa sera, possiamo osservare che il Falco Szombathely ha a sua volta vinto naturalmente contro gli stessi avversari nelle prime due giornate: 83-78 in casa propria contro la formazione greca e 74-80 in Lettonia. La differenza punti mette al primo posto Treviso, ma naturalmente adesso sarebbe meglio allungare calando il tris di vittorie per staccare anche gli ungheresi. La NutriBullet ne sarà capace?



