Diretta Treviso Fortitudo Bologna/ Streaming video tv: incrocio storico! (basket A1)

DIRETTA TREVISO FORTITUDO BOLOGNA: RIPARTE LA SERIE A1!

Treviso Fortitudo Bologna, che è in diretta dal PalaVerde alle ore 20:00 di sabato 5 marzo, si gioca per la 21^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022: dopo la lunga pausa per Coppa Italia e qualificazioni ai Mondiali, il nostro campionato torna a farci compagnia presentandoci subito un anticipo che ammicca a un passato glorioso, visto che stiamo parlando di due società che all’inizio del millennio sono state a lungo avversarie dirette per gli scudetti. Oggi non è così, tanto che la Fortitudo entra nella 21^ giornata con l’ultimo posto in classifica e una situazione tutt’altro che rosea, condizionata ancora dal ko interno contro Brindisi.

La Nutribullet ha tre vittorie in più rispetto all’Aquila biancoblu e dunque una situazione di classifica molto più tranquilla, ma dopo un gagliardo avvio di stagione si è leggermente seduta sugli allori, e anche per le fatiche di Champions League ha leggermente perso il passo non riuscendo a qualificarsi per la Final Eight e, con la sconfitta di Reggio Emilia, ritrovandosi in un gruppone a quota 16 punti che deve stare attento a non retrocedere. Vedremo dunque come andranno le cose nella diretta di Treviso Fortitudo Bologna; mentre aspettiamo che si alzi la palla a due proviamo a fare qualche valutazione sui temi principali che potrebbero emergere da questa partita del PalaVerde.

DIRETTA TREVISO FORTITUDOBOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

La diretta tv di Treviso Fortitudo Bologna sarà trasmessa su Eurosport 2: in televisione l’appuntamento è riservato ai clienti del satellite che dovranno selezionare il canale 211 del loro decoder. Come sappiamo poi il campionato di Serie A1 è fornito anche da Discovery Plus, che è diventato broadcaster ufficiale della Lega Basket: dopo aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma sarà quindi possibile seguire il match in diretta streaming video. Ricordiamo inoltre la possibilità di consultare liberamente il sito www.legabasket.it, sul quale troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA TREVISO FORTITUDO BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Arriva tra poco la diretta di Treviso Fortitudo Bologna: della storia abbiamo parlato e torneremo a parlare, per quelli che sono stati gli ultimi anni ruggenti delle società cui eravamo abituati questa partita non potrà mai essere uguale ad altre, perché il passato è glorioso e non si può cancellare. Adesso però bisogna guardare al presente: Treviso, che partiva con propositi di qualificazione in Coppa Italia, si ritrova attualmente fuori dalla griglia dei playoff e coinvolta in una lotta intestina con parecchie squadre, tra cui una Venezia in crisi e una Varese rinata, per andare a caccia dell’ottava posizione che è l’ultima utile per la post season.

Situazione complessa per Max Menetti ma la sua Nutribullet, tutto sommato, ha le carte in regola per chiudere subito il discorso salvezza e andare a caccia dell’obiettivo più “nobile”. La Fortitudo invece si è staccata, e adesso rischia sul serio: se prima l’Aquila biancoblu aveva una sorta di salvagente nella crisi di altre squadre, adesso ha un margine di 4 punti da recuperare per salvarsi, perché nel frattempo Pesaro ha vinto qualche partita importante e Varese ha fatto il salto di qualità con cambio di allenatore e rivoluzione del roster. Cosa che dalle parti del PalaDozza non si è verificata: per questo motivo la diretta di Treviso Fortitudo Bologna è fondamentale per la Effe, un’altra sconfitta sarebbe un ulteriore passo di avvicinamento all’incubo Serie A2…



