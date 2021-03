Diretta Treviso Fortitudo Bologna/ Streaming video tv: match storico (basket)

DIRETTA TREVISO FORTITUDO BOLOGNA: SFIDA D’ALTRI TEMPI

Treviso Fortitudo Bologna, diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Alessandro Nicolini e Dario Morelli, si gioca alle ore 20.45 di questa sera, domenica 14 marzo 2021, presso il PalaVerde della città veneta per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A di basket 2020-2021, settimo turno del girone di ritorno che ci propone dunque anche un match che profuma di storia, ricordando i trascorsi di queste due società. Presentando la diretta di Treviso Fortitudo Bologna, dobbiamo però evidenziare che l’attualità è più modesta, anche perché naturalmente negli ultimi anni veneti ed emiliani sono stati a lungo anche lontani dalla Serie A, dunque adesso è già bello assistere a questa partita.

Diretta Brescia Milano/ Streaming video tv: derby per l'Olimpia (basket)

La De’ Longhi Treviso Basket arriva comunque da una vittoria contro Reggio Emilia che ha portato i veneti a quota 18 punti in classifica con nove vittorie e undici sconfitte, una ottima base di partenza per la salvezza e con legittime speranze di lottare anche per i playoff. Il discorso è purtroppo diverso per la Fortitudo Lavoropiù Bologna, reduce da una brutta sconfitta casalinga contro Brindisi e ferma a 14 punti in classifica, con sette vittorie e dodici sconfitte: qui la salvezza è tutta da conquistare.

Diretta Varese Pesaro/ Streaming video tv: altri due ex sotto le Prealpi (basket A1)

DIRETTA TREVISO FORTITUDO BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Fortitudo Bologna sarà disponibile in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), dunque tifosi ed appassionati avranno ampia scelta per seguire la partita e potranno affidarsi alla diretta streaming video che sarà doppia, disponibile sia su Rai Play sia sulla piattaforma Eurosport Player (su abbonamento), che trasmette tutte le partite della Serie A di basket. Ricordiamo inoltre come punto di riferimento il sito Internet della Lega Basket, con tutte le informazioni in tempo reale sulle partite. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Diretta Cantù Cremona/ Streaming video tv: bel derby lombardo (basket)

Pubblicità

DIRETTA TREVISO FORTITUDO BOLOGNA: IL CONTESTO

La diretta di Treviso Fortitudo Bologna ci presenterà dunque una partita tra due formazioni sulla carta simili, ma che vivono momenti ben diversi. La De’ Longhi Treviso è in fiducia, può anche sognare i playoff e gli uomini di coach Max Menetti arrivano dalla bella vittoria di domenica scorsa contro Reggio Emilia, un successo in rimonta dopo che gli ospiti erano stati a lungo in vantaggio, reso tuttavia vano da un fantastico ultimo quarto da 29-13 per Treviso, trascinata da Russell (24 punti), Imbrò e Mekowulu. Dall’altra parte invece il momento è fortemente negativo per la Fortitudo Bologna, perché la Lavoropiù nelle ultime due giornate ha perso con 26 punti di scarto contro l’Olimpia Milano e 25 in casa contro Brindisi: due sfide certamente difficili, ma nelle quali gli emiliani non sono mai stati neanche lontanamente in partita. Urge cambiare registro al più presto, possibilmente già oggi: quali risposte dunque ci potrà dare stasera Treviso Fortitudo Bologna?



© RIPRODUZIONE RISERVATA